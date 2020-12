Il Collegio 5: vola un ceffone e il Preside espelle l’ultimo collegiale, love story fra Vavalà e Cerio

Resa dei conti finale a Il Collegio 5. Prima di immergersi nell’ultima settimana di reality (quella dedicata agli esami di fine corso), i collegiali hanno piacevolmente preso parte a tutta una serie di gare didattiche volte a spronare gli studenti ad una maggior confidenza con le materie di studio ingolosendoli con premi di vario genere.

E così, nella puntata dell’8 dicembre 2020, ci sono stati i Giochi della Gioventù con premi per i migliori al salto in alto e corsa campestre, ma anche golosi premi commestibili per i più bravi in geografia e di italiano. Anche la gara didattica di matematica ha messo in palio un premio: una targa con la foto della prof Petolocchio. Una cornicetta che presto è diventato una specie di santino per la spiritosa Giulia Scarano.

Il Collegio 5: vola un ceffone e il Preside espelle l’ultimo collegiale

Se da un lato le vittorie rendono lustro ai vincitori, il rovescio della medaglia è che i perdenti ci rimangono male. E uno dei collegiali ad esserci rimasto particolarmente male è Rahul Teoli che, a seguito di un battibecco con il bidello Enzo dovuto ad un costo maggiorato dei panini, il ragazzo ha decido di isolarsi volontariamente per sbollire il nervosismo che lo attanagliava. Rahul è stato raggiunto da altri collegiali che hanno provato a consolarlo ma lui in tutta risposta ha chiesto esplicitamente ai compagni di non essere nemmeno toccato; provocatoriamente il suo amico Luca Zigliana gli ha toccato il polso e, in tutta risposta, ha ricevuto un ceffone in pieno petto ed uno spintone.

La cosa non è passata inosservata alla produzione e, tramite il sorvegliante, tutta la faccenda è stata spiegata al Preside. L’uomo ha prima fatto portare Rahul Teoli in isolamento e poi lo ha espulso. Sebbene in cuor suo era certo che Rahul non sia un ragazzo manesco, il solo gesto di alzare le mani su un altro compagno di classe è risultato inaccettabile. Sebbene in tv siano state raccontate solo queste dinamiche, il sotto testo che ne traspare è che sia accaduto qualcosa di ben più grave fra i due ragazzi…

Il Collegio 5: fra Vavalà e Cerio è amore?

Tutta la sesta puntata de Il Collegio 5 è stata condita da molti momenti emotivi. Dai fratelli Teoli separati dall’espulsione di Rahul alla creazione e distruzione di un mini Muro di Berlino, passando per le romanzatissime lezioni del prof Maggi. Ma questa volta c’è stato spazio anche per l’amore: fra Davide Vavalà e Sofia Cerio sembra esser scattata la scintilla; una scintilla le cui prime fiammelle si sono ravvisate durante la gara didattica di ballo di coppia dove i due hanno vinto il primo premio. Nel corso della puntata non sono mancati vari momento di corteggiamento fra i due.