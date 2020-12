Le frasi offensive di Sonia Lorenzini contro Rosalinda: si chiede la squalifica

Precisiamo subito: non abbiamo visto il momento in cui Sonia Lorenzini avrebbe detto in diretta le frasi di cui si sta parlando moltissimo sui social. Frasi che se fossero state dette realmente, sarebbero gravissime. Sembra che nella casa del Grande Fratello VIP 5 si stia cercando anche di verificare la situazione, per capire se davvero Sonia ha usato quelle parole offensive nei confronti di Rosalinda. Come avrete visto nel corso della nottata, Sonia si è scagliata contro l’attrice siciliana. Non solo per la nomination ma anche per alcune bugie, a suo dire strategiche, che la ex Adua del Vesco le avrebbe raccontato. Sonia crede infatti che Rosalinda sia gelosa del fatto che Mario Ermito la volesse conoscere e allora avrebbe scatenato una serie di reazioni.

Da lei poi non si aspettava il voto, visto che poche ore prima l’aveva anche aiutata con la lettera per il suo fidanzato, e insieme avevano parlato di cose molto intime. Rosalinda ha cercato di dare le sue motivazioni ma Sonia non ha voluto sentire ragioni. In uno dei video che abbiamo visto, si sente realmente dire da Sonia una frase sullo spezzare le gambine, una cosa simile a “ti sego le gambine” frase che avrebbe usato anche durante la giornata. Ma questa non è la sola frase violenta che Sonia ha usato per Rosalinda. Ci sono delle parole che, se fossero state pronunciate realmente dalla Lorenzini, sarebbero molto molto gravi.

Sui social spopola l’hashtag #fuorisonia dopo le sue parole contro Rosalinda

Riportiamo quelle che sarebbero state le frasi dette da Sonia, il GF probabilmente nelle prossime ore controllerà per capire se davvero è successo:

Sta stronza- Le taglio le gambine -Vaffanculo Posso litigare con una che mangia i würstel alle 2 di notte? Faccia da culo e doppia faccia -La tiro per i capelli -È una cagna – Le renderò la vita un inferno

Ed è per questo motivo che da un paio di ore sui social spopola l’hashtag #fuorisonia con tantissimi spettatori che vogliono una squalifica immediata non ritenendo opportuno lasciare in casa a Natale una concorrente che ha detto delle cose di questo genere.

Ribadiamo quello che avete letto all’inizio: non abbiamo sentito le frasi che sono finite nel mirino del pubblico del GF VIP 5 per cui ci limitiamo a raccontare e ad attendere insieme a voi una comunicazione ufficiale.