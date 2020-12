Andrea Zelletta delusissimo da Natalia: “Questo non me lo doveva fare”

Doveva essere la giornata di Natale all’insegna dell’amore, della pace, dei regali. E’ diventata la giornata di Natalia Paragoni che, pur non essendo nella casa del Grande Fratello VIP 5, è diventata comunque protagonista. Non è un caso se sui social si sta insinuando che quella della Paragoni sia una mossa strategica per avere maggiore visibilità. Sta di fatto che Andrea Zelletta non ha preso affatto bene quello che è successo e non ha gradito in nessun modo il regalo che la sua fidanzata gli ha fatto. “Mi doveva stare vicino in questa avventura, doveva aspettare che uscissi, ma se io fossi stata al suo posto, l’avrei sostenuta sempre, poi una volta fuori, ci saremmo confrontati. Io questo non me lo merito” ha detto Andrea Zelletta parlando con i suoi compagni. Cercano tutti di interpretare il gesto di Natalia, soprattutto Sonia Lorenzini che è amica anche della giovane ex corteggiatrice. Sonia è d’accordo sul dire che Natalia ha sbagliato ma sia lei che Giulia ricordano che in fondo la Paragoni ha 23 anni e che ci può stare.

La reazione di Andrea Zelleta al regalo di Natalia Paragoni

Andrea però resta della sua posizione: non ha fatto il video per gli auguri, avrebbe potuto scrivere un semplice “ti amo”. Ma non solo. Zelleta fa notare che anche quando ha chiamato per chiedere un parere sul prolungamento del programma, Natalia non gli ha detto nulla per incoraggiarlo. L’ex tronista ha capito che quello è il profumo della sua fidanzata e quindi non ci vede nessun messaggio criptico in questo senso, ma non ha gradito il gesto. Doveva essere un giorno sereno per tutti, anche per gli altri concorrenti, e Natalia con il suo modo di fare e con il suo atteggiamento ha rovinato tutto. L’unica che ha cercato di comprenderla e interpretare in modo diverso il biglietto di Natalia è stata Maria Teresa Ruta ma alla fine anche lei si è arresa all’evidenza…

Che ci sia qualcosa di bizzarro è chiaro. Natalia questa mattina ha condiviso delle storie con delle foto di Andrea, dei loro Natali insieme; dopo aver visto però quello che è successo in casa, non ha detto nulla sui social. Aspetta la puntata di lunedì come in molti credono, per fare gossip e creare un caso? Andrea tra l’altro in casa ha fatto notare che questo atteggiamento non è bello neppure per la famiglia di Natalia, che deve assistere a tutto questo. Insomma è davvero deluso, molto deluso.