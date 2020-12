Il regalo di Natalia Paragoni manda in crisi Andrea Zelletta: che significa?

Doveva essere un pomeriggio all’insegna dei doni natalizi quello passato dai concorrenti del Grande Fratello VIP 5. Ma per Andrea Zelletta il regalo ricevuto da parte di Natalia Paragoni è diventato un vero e proprio incubo. Da tempo Zelletta non sente la sua Natalia Paragoni, per lui non è arrivato neppure un video da parte della sua fidanzata per Natale. Si aspettava di ricevere quindi un regalo ed effettivamente il dono è arrivato, ma non era quello che si aspettava. Natalia ( anche se il biglietto non era firmato) ha mandato un regalo criptico ad Andrea che sta ancora cercando di interpretarlo. Zelletta ha ricevuto una boccetta con del profumo dentro, e un laccetto per i capelli. Ma la cosa che lo ha lasciato scioccato è il fatto che il profumo sia arrivato nella scatola dell’anello che lui le ha regalato qualche tempo fa.

Il regalo di Natalia Paragoni manda in tilt Andrea Zelletta al GF VIP 5

Che cosa significa quindi il regalo fatto da Natalia? I concorrenti del Grande Fratello hanno ipotizzato che questo possa essere uno scherzo di Natalia, che vuole vendicarsi di quello che Andrea le ha fatto questa estate con la complicità delle Iene. Sta di fatto che Zelletta l’ha presa malissimo e da oltre un’ora, sta cercando di capire cosa è successo e che cosa ha voluto dirgli la sua fidanzata.

Al momento Natalia non ha commentato il dono mandato ma nelle ultime ore aveva postato delle immagini di lei e Andrea insieme. Per cui tutto lascia pensare che Natalia sia serena, da questo punto di vista. Ma perchè allora creare questo dramma?

Sui social ovviamente da ore non si parla d’altro e tutti stanno cercando di dare una interpretazione a questo regalo ricevuto da Andrea mentre lui in casa sconsolato, non sa cosa pensare. I compagni fanno notare che forse Natalia, visto che a Natale ha festeggiato il compleanno, si aspettava che Andrea lasciasse la casa. Forse una promessa che si erano fatti? Le tesi sono davvero tantissime.

Tra le altre ipotesi anche il fatto che Natalia possa avere mandato il profumo di una possibile amante, magari delusa dalla recenti rivelazioni di Andrea Signorini, ma se così fosse, perchè fare delle stories questa mattina?