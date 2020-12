Dayane Mello fa una rivelazione shock su Andrea Zelletta e Natalia: Cecilia senza parole

Il regalo ricevuto da Andrea Zelletta da parte della sua fidanzata Natalia Paragoni, ha creato nella casa del Grande Fratello VIP 5 molte più dinamiche da quelle creare da alcuni concorrenti negli ultimi mesi. Si è parlato per ore del gesto della Paragoni e tutti hanno detto la loro. Ma nel corso della notte pare che Dayane Mello abbia fatto una rivelazione molto forte nel confessionale. A parlarne è stata Cecilia Capriotti che ha spiegato a Stefania che le cose successe, prima di che il reality iniziasse, sono molto forti. Ha spiegato che di questa cosa che Dayane sa, che non è quindi una sua supposizione, ma una realtà si potrebbe persino parlare per mesi.

Stefania ha cercato di capire di che cosa si trattasse ma Cecilia le ha spiegato che è una cosa davvero troppo forte, da far quasi paura.

La rivelazione di Dayane Mello su Natalia e Andrea lascia Cecilia senza parole

La questione riguarderebbe una cosa accaduta fuori dalla casa tra Andrea e Natalia. Parlando con Stefania, Cecilia ha commentato:

Dayane ci ha svelato una bomba che non possiamo dire. Pesantissima, davvero pesante. Però non possiamo…Stefania è una bomba molto grossa. Ha a che fare con la lettera di Natalia. Io ho risposto a Dayane Mello ‘che paura’ e Tommaso le ha detto ‘mi stai terrorizzando’. In pratica è una cosa accaduta fuori prima del GF. Se viene fuori ci fanno 20 puntate. Roba da pelle d’oca.

E ancora:

Anche quelli del GF si sono impauriti di questa cosa. Noi le abbiamo detto di non dirle in casa, per ora l’ha detta solo a noi in confessionale. Cose pesanti, non posso proprio dirlo. Adesso lei lo sta dicendo anche a Giacomo, scoppia un macello. Non è un pensiero di Dayane, ma è una sua certezza

Ovviamente non potendo sapere di che cosa si tratta, la Orlando ha detto la sua sulle cose che conosce e che ha visto e inizia a credere che il gesto fatto, sia quello di una persona che sapeva bene che se ne sarebbe parlato. E ha commentato:

Questo è stato un colpo davvero basso. Lui adesso non sta bene, ha detto che è rimasto deluso da questo. Si starà facendo mille domande e non se ne fa una ragione. Ricordatevi che loro due sono nati in un programma“.

Interpellata sul tema dagli altri, Dayane ha spiegato che non ne parla perchè in casa c’è Sonia, che è una grande amica di Natalia. Ma poi ha aggiunto:

Forse si è resa conto che non è l’uomo della sua vita. Adesso cosa fa? Prende i suoi 5 minuti di fama. Lei potrebbe già essere in una relazione con qualcuno da 3 mesi e fa questa storia per andare contro di lui. Magari farà credere di essere stata tradita. Potrebbe essere un mese che ha conosciuto qualcuno, forse di più, o che non è più innamorata.

Non sappiamo che cosa sia successo fuori dalla casa, prima che Andrea entrasse ma una conferma alle parole di Dayane, è arrivata in qualche modo dallo stesso Zelletta. Poco prima infatti l’ex tronista, parlando del regalo di Natalia aveva detto di non meritarsi questo atteggiamento, viste le cose che erano successe fuori…

Pop corn da preparare per la puntata del GF VIP 5 di lunedì sera?