Tutti i regali di Natale ricevuti dai concorrenti del GF VIP 5: tra pacchetti e bigliettini strappalacrime

E’ stato un Natale bizzarro quello che i concorrenti del GF VIP 5 hanno trascorso ieri. Forse si aspettavano di poter anche incontrare i loro parenti o di vederli magari in video chat ma alla fine si sono dovuti accontentare dei regali arrivati in casa. Alfonso Signorini aveva detto che avrebbero passato il Natale come se fossero stati a casa, e non avrebbero sentito le mancanze dei parenti. In realtà la consegna dei regali qualche strascico lo ha lasciato. E non solo in Andrea Zelletta che sta ancora cercato di capire che cosa volesse dire Natalia Paragoni con il suo regalo, ma anche in Giulia Salemi, ad esempio. La influencer non ha ricevuto nessun video da parte di sua madre e neppure un regalo. Lei e Fariba, dopo quello che era successo due anni fa, hanno fatto un patto: Giulia le ha chiesto di non andare in tv e di non intromettersi in questa edizione del GF VIP visti i precedenti. Ma a quanto pare si aspettava almeno un pensiero, che però non è arrivato…

Ma torniamo ai regali ricevuti in casa dai vipponi…

Tutti i regali ricevuti dai vipponi al GF VIP 5

Giulia Salemi ha ricevuto un dolcissimo regalino da parte della sua sorellina che ha smesso di usare il ciuccio e glielo ha mandato come porta fortuna. Poi delle cartine geografiche da parte di suo padre, un invito a studiare di più!

Giacomo Urtis ha ricevuto un maglioncino bianco da parte dei suoi genitori e un dolce bigliettino. Per Dayane Mello è arrivato uno scialle da parte dei suoi ex suoceri che le vogliono un gran bene e le hanno mandato anche dolcissime parole. Inoltre per Dayane tante lettere e lavoretti da parte della sua bambina. Andrea Zenga ha ricevuto un bel pensiero dalla sua famiglia e ci sembra di aver capito un bracciale. Sonia Lorenzini ha pensato che le avessero mandato un panettone ma invece c’era un maglione personalizzato e una lunga lettera.

Stefania Orlando, queen indiscussa anche per i suoi familiari, ha ricevuto in dono dai suoceri in mancanza di una corona, delle cuffie per le orecchie. Suo marito Simone le ha mandato un rosario personalizzato con un suo plettro. Poi un ritratto in 3D dell’adorata Margot. Il suo papà le ha mandato una pochette e la sua mamma uno scalda collo per quando sta nel giardino. Regalo anche da parte di suo fratello una mascherina per dormire e un serpentello per buttare veleno! Per Mario Ermito una bella camicia e un cappello che ha molto apprezzato.

Per Carlotta una collana da parte di Nello ma anche la promessa di un matrimonio dopo il reality. Poi un pensiero dai suoi nipotini e dai suoi genitori. Per PierPaolo Pretelli un paio di boxer rossi da parte di suo padre e suo fratello. I suoi genitori gli hanno scritto una bellissima lettera mentre il piccolo Leo ha fatto un calco con la sua manona e lo ha mandato in dono al papà. Per Cecilia Capriotti che a quanto pare ama molto la lingerie, doni speciali da parte di suo marito. E poi un lavoretto da parte della sua bambina. Menzione a parte ovviamente per Andrea Zelletta che ha ricevuto lo strano dono da parte di Natalia, ma prima per lui anche regali da parte della famiglia.

Gianamedeo ha regalato un bel portachiavi a sua mamma Maria Teresa Ruta ironizzando sul fatto che possa restare lì a vivere, visto che la considera la sua casa! E poi un bel braccialetto fatto di mattoncini. La fidanzata di suo figlio le ha regalato un bellissimo plaid con coda di sirena. Guenda le ha mandato una giacca coloratissima invernale. Suo fratello ha mandato un paio di orecchini particolarissimi e anche una custodia per la banana! E per finire anche degli oggetti natalizi; e poi anche delle coroncine che si illuminano sia per lei che per le altre donne della casa. Roberto ha anche mandato delle bustine rosse con un piccolo dono per le altre concorrenti. Per Samantha capi di abbigliamento. Per Rosalinda un regalo speciale da parte del suo dentista. Poi un dono dalla sua famiglia. E un regalo che tanto aveva atteso anche da parte di Giuliano che la ama a fa il tifo per lei. Un quadretto di legno e un biglietto d’amore.

Per Tommaso Zorzi un bellissimo paio di scarpe personalizzate, tacco alto ovviamente, da parte di un caro amico. Po un super pupazzo. E il dono che più aspettava forse, quello del suo papà con una t-shirt personalizzata. E Gaia si fa riconoscere sempre con uno spray anti sfiga e una bambolina voodoo contro gli ex fidanzati. E per finire mutande rosse e calzini rossi per Capodanno.