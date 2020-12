Sorpresona: Maria De Filippi stasera al GF Vip 5, cosa farà?

Questa sera, lunedì 28 dicembre, andrà in onda in prima serata su Canale 5 una nuovissima puntata del Grande Fratello Vip 5. Sarà un appuntamento imperdibile con il reality show condotto da Alfonso Signorini anche perché in questa settimana è successo veramente di tutto nella casa più spiata d’Italia. Oltre alle dinamiche del gioco e dei concorrenti, non mancheranno nemmeno degli ospiti speciali. Al GF Vip 5 ci sarà Maria De Filippi! La conduttrice probabilmente non entrerà nella casa ma sarà ospite in collegamento, proprio come è accaduto per la sua partecipazione a Verissimo. Ma che cosa farà la regina dei programmi televisivi italiani al reality show di Canale 5? A dare questa anticipazione è stato il portale TVBLOG che tra l’altro, oltre a questa notizia, ha anche annunciato che il reality di Canale 5 andrà in onda fino alla fine del mese di febbraio. Quindi almeno due settimane in più rispetto alla data prevista che al momento i vipponi conoscono. Se in finale dovesse arrivare un concorrente entrato in casa a settembre, stabilirebbe probabilmente un record con sei mesi di permanenza nella casa!

GF Vip 5, questa sera ci sarà ospite Maria De Filippi: ecco cosa farà la conduttrice

Sappiamo molto bene che tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 5 ci sono tanti vipponi che sono passati proprio sotto gli occhi di Maria De Filippi. Andrea Zelletta e Sonia Lorenzini sono stati tra i protagonisti di Uomini e Donne. Carlotta invece ha partecipato ha Temptation Island insieme al suo fidanzato Nello. Per loro sarà quindi una gradita sorpresa sentire una voce amica ma anche per tutti gli altri concorrenti e per il pubblico da casa sarà una fantastica ospitata. Che cosa farà Maria? Secondo le indiscrezioni web interverrà proprio sulla situazione Andrea Zelletta e lo strano regalo di Natalia Paragoni. L’inquilino è rimasto piuttosto sconcertato dal regalo di Natale della fidanzata ma soprattutto dal suo ambiguo biglietto di auguri. E’ proprio per questo che questa sera bisognerà chiarire il tutto.

GF Vip 5, Maria De Filippi tra Natalia Paragoni e Andrea Zelletta?

Sarà quindi questa la veste secondo cui dovrebbe partecipare Maria De Filippi al Grande Fratello Vip 5. Non sono comunque esclusi colpi di scena, d’altronde conosciamo bene il reality: tutto è imprevedibile. Tra l’altro, a complicare le cose tra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, ci sarebbe una rivelazione di Dayane Mello. La modella avrebbe spiegato che prima del GF sarebbe successa una cosa che ha spaventato pure i concorrenti a cui è stata raccontata. La verità verrà fuori proprio oggi grazie a Maria? Staremo a vedere.