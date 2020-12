Grande Fratello VIP Happy New Year per il Capodanno di Canale 5: tutti gli ospiti

“Grande Fratello Vip Happy New Year” è questo il titolo che Mediaset ha scelto di dare alla serata evento di Capodanno. Oggi 31 dicembre 2020 infatti vedremo una puntata speciale del Grande Fratello VIP 5. Mentre in casa si chiedono che cosa succederà, a che ora inizierà la puntata, se ci saranno tanti ospiti, Mediaset lavora a un super show. Niente concerto in piazza per salutare il 2020 in questo anno ancora drammaticamente difficile. Ma una serata in compagnia dei vipponi e di tanti ospiti che animeranno lo show guidato da Alfonso Signorini. Una serata di canti, balli e sfide divertenti in diretta da Cinecittà, per salutare il 2020 e dare un caloroso benvenuto al nuovo anno. Non a caso i vipponi negli ultimi giorni si sono preparati nel canto, nel ballo e hanno persino studiato il Burlesque per fare una esibizione spettacolare nel corso di questa serata. Sarà quindi il primo Capodanno da Cinecittà per Mediaset che però punta davvero tanto sulla puntata di oggi. Se si ripetessero gli ascolti di lunedì scorso, Mediaset incasserebbe comunque un ottimo risultato, considerato che le ultime edizioni del Capodanno di Canale 5, dal punto di vista degli ascolti, erano state disastrose.

Ma scopriamo qualcosa in più: ecco le anticipazioni che ci rivelano i nomi degli ospiti presenti questa sera su Canale 5.

Capodanno in tv con il Grande Fratello VIP: tutti gli ospiti di oggi

Sul palco di “Gf Vip” Pupo, Fausto Leali, i The Kolors e Cristiano Malgioglio saranno i principali protagonisti delle performance canore. Ci saranno esibizioni di burlesque, gare di canto, ballo e sfilate tra i “vipponi” che, divisi in due squadre, cercheranno di evitare di trascorrere i primi giorni del 2021 in Cucurio. E in effetti come avrete visto, in questi giorni si stanno davvero tutti allenando moltissimo e sono agguerriti più che mai ( non a caso le prove hanno anche generato dei malumori tra alcuni concorrenti).

Inoltre, per festeggiare la 50ma puntata del 2020 Valeria Marini e Rita Rusic, da sempre acerrime nemiche, si cimenteranno in un travolgente balletto supersexy.

Non possono mancare, infine, i buoni propositi per il 2021 e l’oroscopo di Ada Alberti che avrà anche un “contro-oroscopo” confezionato da Tommaso Zorzi.

Ecco dobbiamo ammettere che ci si aspettava forse qualcosina in più. Gli stessi vip in casa credono che arriveranno decine di ospiti ma a conti fatti, tolti i The Kolors, praticamente di star che non fanno parte del circuito del GF VIP non ce ne sono molte…

Basterà tutto questo per portare a casa la serata? Vedremo!