Stefania Orlando in crisi al GF VIP 5: sta pensando di lasciare?

Giornate nerissime per Stefania Orlando che nelle ultime ore nella casa del Grande Fratello VIP 5, sta riscontando qualche difficoltà. Sarà anche la mancanza di Maria Teresa Ruta, chiusa nel cucurio con gli altri vipponi, il Capodanno passato in casa senza i parenti, i 100 giorni di reclusione…Tante cose stanno forse mettendo in crisi Stefania che negli ultimi giorni ha anche spesso discusso con Tommaso Zorzi. Questa notte l’influencer pensava anche che Stefania se ne fosse andata; non vedendola l’ha cercata ovunque per poi trovarla in confessionale. I fan del GF VIP 5 sono in apprensione e iniziano a credere che Stefania abbia manifestato a Tommaso la voglia di andare via e che per questo, stanotte lui fosse così in ansia. Ma sarà vero ? La Orlando sta seriamente pensando di prendere in considerazione la possibilità di andare via lasciando il gioco?

Grande Fratello VIP 5: Stefania lascia?

Secondo molti spettatori, negli ultimi giorni Stefania starebbe mal digerendo la vicinanza di Cecilia Capriotti a Tommaso, che quindi avrebbe un rapporto diverso con lei. Per altri invece è solo una questione legata a un suo malessere: 110 giorni di reclusione non sono una cosa normale, non dimentichiamolo. Tra l’altro i vipponi non sanno ancora che la data della finale è stata nuovamente posticipata.

I momenti di difficoltà capitano a tutti chiaramente e per Stefania le ultime ore sono state totalmente negative.

Forse il ritorno in casa di Rosalinda e di Maria Teresa potrebbe aiutare Stefania? Per il momento le due vippone devono comunque continuare a stare in cucurio. Altri spettatori sottolineano anche che Stefania non si aspettava la beatificazione di Samantha de Grenet nella puntata di lunedì e forse anche per questo ha iniziato ad accusare il colpo.

Purtroppo al momento per la Orlando la situazione sembra essere davvero complicata. Resisterà o alla fine deciderà di lasciare la casa del GF VIP 5? Al momento non possiamo aggiungere altro anche perchè la regia sta mostrando i vipponi in cucurio e non le vicende della casa dove Tommaso, sta consolando la sua amica.