Andrea Roncato ancora contro Stefania Orlando: “Quando avevo bisogno per la droga se ne andò”

Non ha detto nulla per oltre 4 mesi ma nelle ultime ore ha tirato fuori davvero un bel po’ di sassolini dalla scarpa che a quanto pare, gli facevano molto male. Mentre Stefania Orlando nella casa del Grande Fratello VIP 5 non ha mai parlato del suo ex marito, Andrea Roncato nelle ultime ore di bordate ne ha lanciate diverse. La cosa che ci stupisce è che i suoi affondi partano dal fatto che la Orlando parli sempre di lui, rilasciando interviste. Potrebbe averlo fatto fuori ma da quanto è in casa, Stefania non ha mai parlato di lui. Persino quando le hanno chiesto qualcosa, lei ha schivato l’argomento facendo capire di non volerne parlare.

E invece Andrea Roncato, dopo il suo sfogo da Barbara d’Urso a Live, torna a colpire e lo fa sui social dove spiega perchè sta dicendo certe cose. Inoltre Roncato, spiega anche perchè nelle interviste del passato non aveva parlato del presunto tradimento di Stefania ( mentre si vocifera anche anche lui l’abbia tradita in più occasioni).

Non solo, Roncato, dopo aver ascoltato le parole del marito di Stefania in tv ieri da Barbara d’Urso e dopo aver letto quello che si dice in queste ore sulle sue scelte, è un fiume in piena e lancia diverse accuse. Non ci stupiremmo nel vederlo magari nella prossima puntata del Grande Fratello VIP in diretta per un faccia a faccia con Stefania ( del resto altre 10 puntate del reality in qualche modo andranno pur riempite).

Andrea Roncato accusa Stefania Orlando di averlo abbandonato in un momento complicato

Tra i vari commenti che Roncato ha postato sui social, c’è anche questo:

Mia moglie non ha mai detto una sola parola di Stefania, non diciamo caz***e! È Stefania che continua a dire che mia moglie è gelosa. Ma non la conosce neppure. Gelosa di che? Sono stanco di prendermi tutte le colpe per 20 anni. Se dico tutte le verità sarebbero cavoli, ma continuo a dire che io non ero un bravo marito. La ex di Roncato, ma che cominci a dire che è la moglie del povero Simone. Ha fatto mille servizi ex di Roncato ex di Roncato. Ma manca Roncato, ma che c***o (scusa) continua a dire? Quando avevo bisogno per la droga se ne andò. E grazie a Dio ce la feci da solo con la mia volontà. Ex di che? Basta con sta storia.

Con le sue parole Roncato lascia intendere che nelle interviste rilasciate in questi anni, ha sempre cercato di proteggere la sua ex moglie ma che adesso è stanco e vuole liberarsi di questo peso.