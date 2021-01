Da Pomeriggio 5 la difesa di Simone per la sua Stefania Orlando

Nella puntata di Pomeriggio 5 in onda il 19 gennaio 2021, Simone Gianlorenzi il marito di Stefania Orlando, ha decido di intervenire dopo quello che è successo nella diretta del Grande Fratello VIP 5 di ieri. Il marito di Stefania, già via social, aveva fatto capire di non aver gradito molto quello che era successo e il fatto che Andrea Roncato abbia deciso di affrontare una tematica così delicata nel momento in cui Stefania non può dire la sua.

Simone Gianlorenzi a Pomeriggio 5 per difendere Stefania Orlando

“Sono rimasto molto male visto che Stefania è nella casa e non si può difendere. Io infatti sono qui oggi a fare le sue veci. Non so perchè Andrea abbia deciso di parlare adesso di quello che è successo” ha detto il marito di Stefania Orlando. Simone ha anche spiegato che non è la persona adatta a parlare di quello che è successo tra Andrea Roncato e Stefania, non essendo “l’altro” della situazione. Simone e Stefania infatti stanno insieme da 13 anni.

“Mi trovo di fronte a una situazione strana, io vedo mia moglie in tv, Andrea in un altro schermo, persone con le quali ci trovavamo insieme a un tavolo fino a qualche anno fa. Non so ancora cosa pensare” ha detto Simone. Stefania Orlando ancora in crisi riceve un aereo che non la consola fino in fondo

Giacomo Urtis ha voluto dire la sua, commentando i fatti, e spiegando di aver sentito la figliastra di Andrea Roncato, Giulia Elettra, che aveva usato parole fortissime nei confronti di Stefania Orlando ( parole che tra l’altro hanno ferito nuovamente Stefania). Urtis ha commentato: “Lei mi ha detto che Stefania parla sempre di Roncato nelle sue interviste. Comunque ha fatto quel post in un momento delicato perchè era molto nervosa per la malattia di suo nonno.”

“Andrea racconta una versione totalmente inedita, sei anni fa aveva detto tutt’altro a Verissimo. Io non posso parlare di cose che non ho vissuto. Ma basta andare a leggere l’intervista integrale che adesso è stata anche ripubblicata sulla pagina instagram di Stefania per leggere quello che Andrea aveva detto” ha spiegato Simone.

In puntata viene anche mostrato il video della reazione che Stefania ha avuto questa notte dopo la diretta.

Simone quindi ricorda ancora una volta che i motivi della fine di questo matrimonio sono altri. “C’erano dei problemi, c’era dell’altro” ha detto Simone da Pomeriggio 5. La d’urso ha fatto notare che Roncato ha parlato con dolcezza di Stefania. “A me sinceramente non è sembrato” ha aggiunto Gianlorenzi.