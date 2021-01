Stefania Orlando ancora in crisi riceve un aereo che non la consola fino in fondo

Giornata nerissima per Stefania Orlando. La notte non ha portato consiglio, anzi. Le cose per lei sono molto tormentate nella casa del Grande Fratello VIP 5. Dopo il tentativo di fuga dalla porta rossa, bloccato da Maria Teresa Ruta e Tommaso Zorzi, la Orlando ha spiegato i motivi per i quali avrebbe preferito uscire, non digerendo quello che si era detto sul suo conto in puntata ( con riferimento all’intervista del suo ex marito Andrea Roncato). E questa mattina le cose non vanno meglio per la Orlando, ancora ko. Tra le lacrime però la bella Stefania, ha ricevuto anche un messaggio speciale. Per lei infatti oggi è arrivato un aereo dai tantissimi fan che fanno il tifo per lei e che la vogliono vedere in finale, sperando quindi che non decida di lasciare il gioco.

Un aereo speciale per Stefania Orlando in una giornata difficile

La Orlando è stata felice del messaggio che i tanti fan che la seguono le hanno mandato. Ma allo stesso tempo ha dimostrato di non avere neppure la forza di gioire, tanto è provata per quello che sta succedendo e che le è successo nelle ultime ore.

Il messaggio aereo per Stefania

Sul tetto della casa di Cinecittà è volato l’aereo con questo messaggio: “Stefy perla d’oro nell’immensità“. Dolci parole da parte di chi da fuori sostiene Stefania anche ha anche ironizzato che, nonostante quello che si è visto ieri, le hanno comunque mandato un regalo speciale.

Al momento non è dato sapere quelle che saranno le decisioni dei concorrenti ma pare che Stefania sia stata molto male, anche per il troppo vino bevuto forse anche a stomaco vuoto ieri sera. Nelle prossime ore andrà sicuramente meglio e forse avrà voglia di raccontare qualcosa in più sulle emozioni provate dopo la diretta di ieri.