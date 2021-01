Dopo la diretta Stefania Orlando prova a lasciare la casa del GF VIP 5 (VIDEO)

Nel corso della notte, dopo la diretta, Stefania Orlando ha cercato di lasciare la casa.

C’era da aspettarselo che le reazioni non sarebbero state positive alla reazione del prolungamento del Grande Fratello VIP 5. E pensare che nel corso della puntata, Rosalinda e anche altri concorrenti, dopo aver sentito Alfonso dire che la finale è sempre più vicina, avevano pensato che il reality finisse anche prima. Mai ipotesi fu più sbagliata. E quando Alfonso Signorini ha comunicato loro che la finale sarà il 26 febbraio 2021, la reazione è stata quella di persone ormai provate da oltre 4 mesi di reclusione. Certo molti di loro lo sapevano già e in qualche modo avevano anche metabolizzato la cosa, altri pensavano fosse una fake news, la cosa urlata dalla persona fuori dalla casa. Tra i più provati, alla fine della puntata, sicuramente Stefania Orlando, scossa tra l’altro anche dalle inaspettate dichiarazioni del suo ex marito, Andrea Roncato. La Orlando ha forse capito che fuori, si parla anche di cose che a lei non fanno molto piacere e ha preso la via della porta. A passo veloce si è diretta verso l’uscita tra le urla di Maria Teresa Ruta che ha cercato in tutti i modi di fermarla. Dietro di lei anche Tommaso Zorzi e poi tutti gli altri.

Stefania Orlando vuole lasciare il Grande Fratello VIP 5

Stefania ha poi spiegato, dopo esser rientrata, i motivi per il quali è entrata in crisi nel corso della notte.

Perché è andato in tv adesso a dire quelle cose? Poi è anche la mia vita quella. […] Queste aggressioni verbali mi destabilizzano. Non ti dico cosa mi ha risposto in più e come mi ha insultata. Offese di ogni tipo, insulti. Si può avere un dialogo così? Poi chi la conosce soprattutto? La figlia della donna del mio ex.

Qui il video Stefania scatta verso la porta rossa, vuole uscire. MTR urla per bloccarla. Tommaso: Se esci tu, esco anch'io" #tzvip #sovip #gfvip #iostoconstefania pic.twitter.com/ENtXzRImNw — Il Grande Flagello (@grande_flagello) January 19, 2021

Tutti hanno consolato Stefania facendole capire che non è successo nulla di grave e che uscendo, darebbe solo soddisfazioni ad altra gente. La Orlando quindi ha poi deciso, almeno per ora, di restare.