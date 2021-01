Signorini punge Milly Carlucci e lancia una bordata immotivata alla Blasi: eppure il suo GF VIP 5 è un disastro

Che questa edizione del Grande Fratello VIP 5 sia un successo clamoroso ci stanno credendo solo in quel di Mediaset, del resto, per pompare quei poveri vipponi chiusi dentro alla casa, bisogna far credere loro che E’ IL PUBBLICO che invoca un prolungamento. Peccato che lo stesso pubblico si sia ribellato sui social chiedendo invece di finire prima nel rispetto di quelle persone che non sono cavie. E Alfonso Signorini ci crede anche, come crede che il suo GF VIP sia il mostro da battere per i rivali. E così si lancia in considerazioni, relative agli ascolti, parecchio bizzarre, lanciando anche una frecciatona, del tutto inappropriata a Ilary Blasi…

Veniamo alle parole di Signorini che, in vista della prossima sfida del venerdì sera con Il Cantante mascherato di Milly Carlucci ha detto:

Contro questo mio GF Vip, la Rai ha schierato di tutto e di più. Che volete mi faccia una Milly Carlucci? Ormai, io posso avere contro tutti. Io, il mio pubblico ce l’ho. Se ne facessero una ragione

Qualche considerazione:

–Il GF VIP è alla sua 34esima puntata, è abbastanza logico che la programmazione di Rai 1 da settembre a oggi, grazie a Dio, sia stata più varia

–Il GF VIP a piacimento di Canale 5, raddoppia oppure va in onda singolarmente, ma in Rai nessuno ha idea dei piani di Mediaset, sempre diversi

–Il GF VIP è andato in onda a sorpresa anche a Capodanno, dopo che Mediaset ha cancellato il Concerto in piazza con Federica Panicucci ( rinunciando a fare qualcosa al chiuso come era successo per Rai 1)

-Il GF VIP 5 è stato capace di vincere meno del 10% delle sfide con Rai 1, al lunedì praticamente quasi mai, se non quando la programmazione dall’altra parte era totalmente assente. Gli ascolti sono stati disastrosi e Rai 1 non ha mai avuto timore del reality di Canale 5

–Il Cantante mascherato anche lo scorso anno era andato in onda al venerdì

-Il GF VIP 5 sarebbe dovuto terminare a dicembre, poi l’8 febbraio, poi il 26 febbraio. Il prolungamento e il doppio appuntamento è servito esclusivamente a non essere divorati dalla concorrenza e a strappare una parte dei pubblico a Milly Carlucci. Non a caso si andrà addirittura in onda fino al primo marzo.

Non contento di queste affermazioni, il conduttore del GF VIP 5 ha anche fatto notare che Ilary Blasi avrà la strada spianata. Da chi e da cosa? Ce lo chiediamo ancora…

La risposta di Milly Carlucci alle parole di Signorini

Milly Carlucci quest’oggi in conferenza stampa, ha quindi replicato alle parole di Signorini. Le sue parole:

La tv non è una guerra armata tra eserciti schierati anche se questo fa parte del folclore. Il polverone fa bene a tutti. Non abbiamo fatto strategie particolari. L’anno scorso, noi andavamo in onda di venerdì e siamo rimasti al venerdì. Se c’è qualcuno che ha fatto dei ragionamenti, è stata la concorrenza. Questo mese, il GF Vip non è mai andato in onda di venerdì. Ma non è questo il punto… Speriamo solo di riuscire a dare un po’ di serenità a chi non se la sta passando bene.

Fin troppo delicate le dichiarazioni della Carlucci, considerato che l’obiettivo di Rai 1 è ben superiore a quello che il GF VIP 5 riesce a portare a casa. Non dimentichiamo tra l’altro che la famosa platea di pubblico in questi mesi è cresciuta visto il coprifuoco e l’impossibilità di andare fuori casa anche solo per una pizza. Per cui i numeri, di cui tanto Signorini si vanta, e dei quali la Rai dovrebbe avere paura, sono parecchio discutibili per non usare altri termini.