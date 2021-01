Alba Parietti al GF VIP 5 per “smascherare” Maria Teresa Ruta sul caso Alain Delon

Pensavate che Alba Parietti dopo l’uscita dalla casa del Grande Fratello VIP 5 di suo figlio Francesco non sarebbe più stata chiamata in ballo? Grosso errore. La Parietti sarà protagonista della puntata del 29 gennaio 2021 ma non per farsi paladina delle battaglie contro le parole di Dayane Mello contro le malattie mentali, perchè a quanto pare, dopo l’appello social fatto a Signorini è calato il silenzio. Eppure in quello stesso programma, lo stesso in cui non si prendono provvedimenti e non si parla neppure delle parole della Mello su Tommaso Zorzi e chi ha malattie mentali, Alba ci andrà per parlare di altro ( peccato perchè si era battuta affinchè ci fosse un provvedimento per la Mello, ed era stata tra le poche a farlo) . Per un faccia a faccia con Maria Teresa Ruta. “Lo squalo sta partendo per Roma” ha scritto la Parietti sui social, pronta a mettere in due valigie il suo ego per il confronto che tutti aspettavano ancora di più delle consultazioni tra Mattarella e i rappresentati dei partiti politici in questo periodo di crisi di Governo. Chi del resto, non vorrebbe sapere se alla fine quella sera Alain Delon è uscito a bere una birra con Maria Teresa o ha continuato la sua serata con Alba a parlare di affari. Sono quelle cose che davvero non ti permettono di chiudere occhio la notte…

Al GF VIP 5 anche Alba Parietti per la puntata del venerdì

Questa puntata del venerdì sera che andrà contro il Cantante Mascherato, necessita di tante incursioni dall’esterno e la Parietti fa parte della squadra messa in campo per sconfiggere il programma di Alba Parietti.

Chi l’ha sparata grossa? Domani la verità …comprate i popcorn .. siamo alla resa dei conti …ne resterà una sola … tanto per rimanere in tema …#higlander

Queste le parole di Alba Parietti che annuncia la sua ospitata al GF VIP 5 per il faccia a faccia con Maria Teresa. Ne vedremo di certo delle belle, sempre per chi questo scontro/ confronto avrà voglia di vederlo per tornare indietro nel tempo di oltre 30 anni e non farci mancare nulla…