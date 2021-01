Aka7even e Martina in crisi: lui pesante e sottone? La ballerina si prende una pausa

Divide la storia di Aka7even e Martina. Il pubblico che segue con passione Amici 20, e si è anche affezionato alle storie di questi ragazzi, non sa bene da che parte schierarsi. Molti però, dopo aver visto le recenti discussioni tra il cantante e la ballerina di Amici 20, fanno notare che Aka, è forse un tantino esagerato nelle sue reazioni. Dalla gelosia alle lacrime, sembra essere ossessionato da Martina, come se avesse paura di essere lasciato e non si sentisse troppo per la ballerina. Un vero e proprio dramma quello che si sta consumando in casetta. Ma alzi la mano chi a 18 anni, 20 anni, non ha provato lo stesso struggimento d’amore…Molti fan del programma fanno però notare che questa storia è partita, come la stessa Martina ha fatto notare, a razzo. Un paio di settimane dopo l’inizio del programma abbiamo sentito dire ad Aka7even di essere innamorato di Martina mentre la ballerina spesso neppure rispondeva alle parole del suo fidanzato ( altre volte anche lei ha dichiarato tutto il suo amore). Quello che da casa si vede, in base anche alle clip che arrivano, dà del cantante l’idea di una sorta di sottone, pesantone. I compagni stessi di Aka gli fanno notare che ogni volta, quando litigano, è lui ad andare da Martina mentre lei spesso lo snobba. E lo stesso cantante si è reso conto di questa cosa e ha detto più volte di non voler passare per il sottone della situazione, visto che non crede di esserlo…

Tra Martina e Aka7even è finita?

Mentre Martina cerca di fare amicizia anche con gli altri in casa e trascorre del tempo con Rosa ma anche con Raffaele e Alessandro, per Aka7even, queste sono mancanze di rispetto, come l’addormentarsi vicino al collega cantante. Un po’ troppo esagerato questo atteggiamento? A quanto pare Martina la pensa in questo modo tanto da aver chiesto a Luca una pausa.

“Non ho bisogno di starti lontano per capire che mi manchi” le ha detto Aka7even ma Martina non sembra convinta di questa risposta e forse lei, di tempo per riflettere, ne ha bisogno.

Come andrà a finire? Lo scopriremo solo nelle prossime puntate di Amici 20.