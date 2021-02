Il cantante mascherato 2, chi è farfalla? Tutte le ipotesi e i nomi

Chi si nasconde sotto il costume di Farfalla nella seconda edizione de Il cantante mascherato? Grande curiosità per questo costume che, ancora prima della messa in onda del programma di rai 1, aveva fatto già pensare ad alcuni nomi. Il più gettonato quello di Anna Tatangelo e visto che la persona che si nasconde dietro il costume, si è anche definita una bella “muchacha ” ( titolo anche di un brano di Anna Tatangelo) molti spettatori hanno proprio pensato che ci sia lei in quel costume argentato. Anche tutti gli indizi in cui si para di rinascita, che potevano far pensare a una donna con un passato da uomo, fanno invece riflettere sulla metamorfosi che la cantante ha fatto nell’ultimo anno. Dal cambio di capelli, al cambio di look passando anche per un forte cambiamento nel genere musicale che propone a chi la ascolta con passione.

E così il nome di Anna Tatangelo, resta uno dei più gettonati ma il pubblico si divide. Infatti sentendo l’esibizione di Farfalla, nella prima puntata de Il cantante mascherato 2, molti spettatori hanno pensato che ci possa essere una cantante che sa fare molti giochi con la sua voce. Altri invece hanno persino ipotizzato che non ci sia una cantante dietro al costume bellissimo di farfalla. E secondo voi, chi si nasconde dentro il costume di farfalla?

Il cantante mascherato 2: chi è farfalla?

Un altro nome circolato molto, ancora prima che il programma andasse in onda, è quello di Belen Rodriguez, per via della famosa farfalla che aveva sfoggiato durante il Festival di Sanremo con lo spacco nel suo ormai storico vestito turchese e rosa. Dopo aver ascoltato la voce però, ci sentiamo di escludere che si possa trattare della Rodriguez. E’ vero che Belen sta prendendo lezioni di canto, è anche vero che il muchaha sa di lingua dell’ America Latina ma la voce, non sembra davvero quella della Rodriguez. Poi chiaramente tutto potrebbe essere anche perchè in questa edizione del Cantante mascherato, le voci sono meno riconoscibili dello scorso anno. Molto più basso l’audio per il pubblico a casa, e anche delle modifiche maggiori alla voce.

Un altro nome sul quale ci sentiamo di puntare anche noi, è quello di Silvia Mezzanotte, che ha già partecipato a un altro programma di Rai 1, Tale e quale show, dimostrando di saper ben gestire la sua voce, anche imitandone altre, per cui è anche allenata in questo senso. La voce dei Matia Bazar ci ha sempre stupito per le prestazioni vocali che riesce ad avere, per cui potrebbe essere davvero farfalla, anche fisicamente, non è dissimile dalla persona che si nasconde dietro a questa maschera.

Un altro nome che circola molto sui social è quello di Serena Autieri, che certamente ha una voce meravigliosa ma perchè gli indizi legati al mondo della farfalla? E’ anche vero che nel programma, ci sono almeno un paio di attori, visto il grande numero di film e fiction che negli indizi vengono dati, per cui anche il nome della Autieri, non è affatto da escludere.

E voi su chi puntate?

A proposito di indizi, qui invece vi parliamo della maschera di orsetto. Voi avete già capito chi si nasconde dentro a questo costume?

A differenza di quanto succedeva con la prima edizione de Il cantante mascherato, questa volta sembra che ci sia davvero molto più difficile capire chi si nasconde dietro a queste maschere…Non trovate?