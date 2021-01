Il cantante mascherato 2 chi è Orsetto: tutti i nomi e le ipotesi

E’ andata in onda il 29 gennaio 2021 la prima puntata de Il Cantante mascherato 2 e oggi siamo tutti qui a chiederci chi si nasconda dietro le maschere. Iniziamo quindi questa investigazione dalla maschera di orsetto. Chi si nasconde dentro il costume dell’orsetto? In un primo momento avevamo pensato potesse essere Giancarlo Magalli, che con quel costume poteva coprire la sua stazza. Ma dopo l’esibizione live di ieri, possiamo escluderlo davvero! La persona che si nasconde dentro l’orsetto ha del fiato, canta anche abbastanza bene e soprattutto si muove con grande agilità tanto che nella puntata di ieri ha anche rischiato di cadere dal palco! E allora, voi avete capito chi è orsetto? Abbiamo raccolto alcune delle idee che da ieri spopolano sui social aggiungendo anche un nome che ci è venuto in mente. Le ipotesi davvero non mancano e questa seconda edizione de Il cantante mascherato ha fatto centro anche per questo motivo: le voci sono irriconoscibili; a differenza della passata edizione qui si fa sul serio e sarà complicatissimo arrivare al nome!

Il cantante mascherato 2 orsetto è Enzo Miccio?

Il nome che ricorre di più sui social è quello di Enzo Miccio amico di Milly, ha già fatto anche Ballando con le stelle quindi potrebbe mostrarsi anche nel Cantante mascherato. Tra l’altro avrebbe potuto scegliere questa maschera per nascondere la sua magrezza. Che abbia una forma fisica strepitosa lo ha dimostrato anche a Pechino Express. E a proposito del reality di Rai 2, ci sarebbe il legame con la sua Carolina. Amica e assistente di Miccio, sarebbe la bambina che ha perso l’orsetto. Potrebbe quindi essere lui? Ci sembra una buona ipotesi anche se la voce, davvero, non sembrerebbe quella di Miccio. Ma sono molo trasformate rispetto alla prima edizione, questo va detto.

Il cantante mascherato 2: chi è orsetto?

L’ipotesi di Enzo Miccio nei panni di orsetto è quella che sembra riscuotere maggiore successo. Noi però vi facciamo anche altri due nomi. Il primo è quello di Lorenzo Branchetti, protagonista de La Melevisione, e quindi amico anche di una Carolina che potrebbe essere la bambina che ha perso l’orsetto e amante del mondo dei bambini, come si vede nelle clip di presentazione. Se invece ci rifacciamo solo alla voce, senza collegare nessun altro indizio il nome che facciamo è quello di Davide de Marinis che tra l’altro ha anche partecipato a un altro show di Rai 1, Ora o mai più. In questo caso il nome deriva dall’ascolto della sua voce. Sui social circola anche il nome di Pierluigi Ferrantini ex cantante della band Velvet, oggi speaker radiofonico. Ed è da ricercare in radio l’indizio: la sua compagna di viaggio infatti è Carolina di Domenico.

E voi che ne pensate, chi si nasconde dentro la maschera di orsetto? Ci sentiamo onestamente di escludere che dentro orsetto ci sia Valentino Rossi! Ipotesi bella sicuramente, ma poco fattibile.