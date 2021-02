Perchè Baby Alieno torna in gara? Spareggio con Pecorella dopo il ritiro

Colpo di scena nella seconda puntata de Il cantante mascherato 2 in onda venerdì su Rai 1. Come avrete visto durante il primo appuntamento, ancora prima di arrivare alle votazioni per lo spareggio, Baby Alieno ha deciso di abbandonare. Un ritiro inaspettato che ha portato allo svelamento della maschera. Sotto il costume di baby alieno non c’era un solo vip, non due ma ben 4. Infatti a celarsi dentro quel costume c’erano I ricchi e poveri. I quattro cantanti però non ce l’hanno fatta. Troppo caldo e quindi hanno deciso di abbandonare. Oggi però, nel corso della puntata de La vita in diretta, Milly Carlucci ha spiegato che venerdì sera la puntata si aprirà con uno spareggio, quello tra Pecorella e Baby Alieno. La conduttrice ha spiegato che perdere una maschera così bella sarebbe stato un peccato.

Eppure viene meno tutto lo spirito del gioco. Sono settimane che si lasciano indizi sulla maschera che il vip ha scelto di indossare. E pensare che c’è adesso un’altra persona sotto quel costume è parecchio strano. Ci sarà quindi uno spareggio tra una maschera di cui sappiamo molto e di cui per una settimana si è parlato mentre arriverà insieme a lei baby alieno, che ascolteremo solo per pochi minuti nella prima parte della puntata.

Baby alieno torna in gara: Milly Carlucci spiega perchè

La Carlucci però ha spiegato che il pubblico si era affezionato a Baby Alieno e che soprattutto i bambini si sono molto divertiti nel vedere queste esibizioni. E che per questo motivo bisogna quindi riammetterlo in gara. Sarà poi il pubblico a decidere se premiare Pecorella oppure Baby Alieno. Al momento non si sa nulla del vip che entrerà dentro la capsula spaziale. Potrebbe essere uno solo, potrebbero essere due. Lo scopriremo forse nel corso di questa settimana e ascolteremo poi la sua voce venerdì sera.

“In nessuno dei 42 paesi dove Il cantante mascherato è andato in onda si è fatto un esperimento del genere. Quattro persone in un metro e venti, la maschera è grande ma lo spazio è questo” ha detto Milly Carlucci parlando di quello che è stato un vero e proprio esperimento genetico! E anche nella seconda occasione si rischierà facendo entrare nella maschera più di una persona?