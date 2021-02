Grande Fratello VIP 5: Alda D’Eusanio infrange il regolamento ma non viene eliminata, ecco perché

La legge è uguale per tutti… ma non a Canale Cinque, evidentemente. Nel corso della settimana appena passata, ha fatto molto discutere i blog e i social l‘imbarazzante battutaccia che Alda D’Eusanio ha proferito durante la festa a tema persiano che aveva organizzato la produzione del Grande Fratello VIP 5 e svoltasi nella serata di sabato 30 gennaio 2021.

La suddetta battutaccia è stata pronunciata da Alda D’Eusanio quando tutti i vipponi erano a tavola. In quell’occasione si stava parlando di cibo e, nello specifico, di pesce. L’opinionista ha quindi sentenziato: “Uhm, il pesce… il pesce di chi? Ah, pesce bianco? E perché tu vedi mica qualche n*gro da queste parti?!“ rivolgendosi ad una Carlotta Dell’Isola totalmente basita.

Grande Fratello VIP 5: Alda D’Eusanio infrange il regolamento

La parola che inizia per “n” non è stata gradita al pubblico da casa che in poco tempo si è riversata sui social ufficiali di Grande Fratello VIP 5 per chiederne la squalifica; un po’ sulla falsa riga di quanto già accaduto in passato con Fausto Leali. Grande Fratello VIP 5 elegge il secondo finalista: ha vinto il televoto grazie ai PreLemi

Ma, a sorpresa, Alfonso Signorini ha tirato fuori dal cilindro una nuova insolita regola. Stando alle sue parole, Grande Fratello VIP 5 si è ammorbidito circa l’uso di questi termini a sfondo razzista e – invia del tutto eccezionalmente, si spera – ha rivelato che sarebbe stato aperto un televoto flash per dare in mano al pubblico ogni decisione: “squalificare Alda D’Eusanio si o no?” questo era l’oggetto del quesito posto nel televoto.

Un scelta inaspettata il cui esito è stato altrettanto inaspettato. Con il 54% delle preferenze “il pubblico a casa ha deciso che Alda D’Eusanio può rimanere nella Casa del Grande Fratello VIP!”, ha esclamato il conduttore quasi sollevato dalla scelta del pubblico. Una decisione che si scontra senza mezze misure con i provvedimenti presi in passato su altri concorrenti e a cui non sono mai state concesse seconde possibilità o televoti flash.

“Ringrazio il pubblico ma sono davvero dispiaciuta per il grande errore che ho fatto, cioè aver offeso qualcuno” – ha commentato l’opinionista dopo aver saputo il verdetto del televoto – “Questa è una ferita che mi resta. Ma sono contenta di restare però l’aver recato dolore ad altri mi dà dolore. Non l’ho fatto apposta ma l’ho fatto quindi è brutto.