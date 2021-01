Grande Fratello VIP 5 elegge il secondo finalista: ha vinto il televoto grazie ai PreLemi

Mentre a Il Cantante Mascherato succedeva il dramma del Baby Alieno che si è aperto in due come una cozza, nella casa del Grande Fratello VIP 5 hanno fatto un altro passetto verso la finale programmata per il prossimo primo marzo 2021. Qual è questo nuovo passetto? L’elezione del secondo finalista ufficiale.

Nel corso della settimana, Alfonso Signorini ha lasciato aperto un televoto che ha visto al ballottaggio due soli vipponi uomini: il pubblico da casa ha potuto scegliere se mandare alla finale Andrea Zelletta ( l’ex tronista di Uomini e Donne ribattezzato tristemente “comodino”) oppure Pierpaolo Pretelli (l’ex velino di Striscia la Notizia, ora al centro di un presunto triangolo fra lui, Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci). Una volta chiuso il televoto, il conduttore ha svelato il verdetto…

Grande Fratello VIP 5 elegge il secondo finalista: ecco chi è

Come già avvenuto per Dayane Mello nella scorsa puntata, anche i due giovani vipponi si sono diretti verso gli studi del programma di Alfonso Signorini per scoprire il responso del pubblico. Grande Fratello VIP 5: il reality finisce a marzo, concorrenti sotto shock

Il conduttore ha accolto alla grata i due concorrenti chiedendo ad ognuno di loro una breve battuta. “A chi dedichi questa finale?” ha chiesto Signorini ai due. “Vorrei arrivare in Finale per mio figlio“ ha subito raccontato Pierpaolo Pretelli. La risposta di Zelletta, invece, è stata: “Vorrei arrivare in Finale per mio nonno”.

Sbrigati i convenevoli, Alfonso Signorini si è apprestato ad annunciare il vincitore del televoto che avrebbe quindi portato a casa un posto sicuro nella finale del primo marzo 2021. A trionfare è Pierpaolo Pretelli.

Motlo sportiva la reazione di Andrea Zelletta che, nonostante la batosta, ha abbracciato il compagno di reality. Un gesto che Signorini nota e sottolinea al pubblico da casa: “Intanto che siete amici veri lo si vede da questo abbraccio. E io vi adoro anche per questo. E poi voglio dirti una cosa, Andrea: lo sai meglio di me che hai perso una partita ma il campionato è ancora lunghissimo“.

Grande Fratello VIP 5: Pierpaolo Pretelli vince grazie ai PreLemi?

La vittoria di Pierpaolo Pretelli ha suscitato un po’ di polemiche online. Secondo molti fan del programma, la vittoria dell’ex velino è ingiusta in quanto il ragazzo non sarebbe poi così tanto coinvolto nella vita della casa. Quindi come ha fatto a vincere il televoto? La risposta starebbe nelle parola PreLemi, una crasi fra Pretelli e Salemi.

Molti, infatti, sostengono che siano stati i fan di Giulia Salemi a far vincere Pierpaolo Pretelli dirottando tutti i loro voti in favore del ragazzo in quanto Pretelli e Salemi stanno vivendo una storia d’amore nella casa. Chi trova una amica trova una finale?