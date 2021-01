Grande Fratello VIP 5 elegga la prima finalista: ecco chi è e le polemiche scoppiate

Dopo oltre quattro mesi di messa in onda, il Grande Fratello VIP 5 ha finalmente eletto il suo primo concorrente finalista. Una decisione sofferta -e non esente da polemiche – arrivata dopo una settimana di televoto, aperto fra sole quattro donne della casa; un gruppo ristretto in quanto selezionato attraverso dei meccanismi ad eliminazione diretta dagli stessi vipponi della casa.

Al televoto ci sono finite Stefania Orlando, Dayane Mello, Adua Del Vesco e Giulia Salemi. Di loro quattro, solo una è stata eletta finalista ufficiale e non dovrà più temere di perdere il posto in quanto sarà automaticamente immune fino alla puntata finale, in onda il prossimo lunedì primo marzo 2021. Ma chi è la prima finalista fra le quattro fortunate? È presto detto…

Grande Fratello VIP 5 elegga la prima finalista: ecco chi è

Delle quattro candidate al ruolo di finalista, Alfonso Signorini ha deciso di escluderne subito una: collegandosi con la casa, il conduttore ha rivelato che sicuramente non era la più votata Adua Del Vesco. La ragazza si è subito messa l’anima in pace. Le altre tre, invece, si sono dovute dirigere in studio per scoprire a pochi passi da Signorini chi fra loro avrebbe ricevuto la lieta novella. Il pubblico ha deciso che la prima finalista di questa edizione di #GFVIP è… DAYANE! pic.twitter.com/oasip2dPBL — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 25, 2021

Dopo aver intervistato singolarmente Giulia Salemi, Dayane Mello e Stefania Olando, Signorini ha recitato la frase di rito: “Il pubblico ha deciso che la prima finalista di questa quinta edizione del Grande Fratello VIP è…” e sul maxi schermo presente in studio è apparso il faccione di Dayane Mello; è lei la prima finalista di questa edizione extra large del programma.

La notizia è stata accolta di buon grado – così pare – dalle altre due avversarie, che sono corse ad abbracciare e baciare la Mello per le dovute congratulazioni. Non sono stati dello stesso avviso, invece, i numerosi utenti social che hanno trovato ingiusto il trionfo di Dayane. Alba Parietti chiede provvedimenti contro Dayane Mello dopo le frasi sui malati mentali

Il motivo di queste polemiche? L’evidente stranezza nei risultati dei televoti causata dalla ingente somma di televoti provenienti dai paesi stranieri come Spagna e Brasile. Sarebbero stati proprio questi voti irregolari a far vincere a Dayane Mello l’ennesimo televoto, stando alle teorie dei polemisti sui social.

Ma se un finalista è già eletto, ne sta per arrivare un altro: chi sarà immune fino a marzo fra Pierpaolo Pretelli e Andrea Zelletta? Il televoto è ufficialmente aperto…