Fuori e dentro la casa l’abbraccio è tutto per Dayane Mello (VIDEO)

Da ieri sui social, i fan di tutti i concorrenti del Grande Fratello VIP 5 cercano un modo di dimostrare a Dayane Mello che le sono vicini in questo drammatico momento di dolore. Un lutto così grande difficile davvero da spiegare, per tutti. La concorrente questa mattina si è svegliata con il grande vuoto lasciato nel suo cuore dalla morte di Lucas. Non ha ancora probabilmente metabolizzato i fatti, sarà difficile per lei affrontare questo momento dentro la casa e poi fuori. Ma non le manca di certo l’affetto. Per questo stamattina, oltre al grande amore che tutti i concorrenti le stanno mandando, è volato sulla casa un aereo con un messaggio da parte di tutti i fan. Tutti gli appassionati, tutte le persone che fanno il tifo per i loro beniamini, si sono uniti in questo messaggio speciale per Dayane Mello che ha abbracciato la sua Rosalinda e ha ringraziato, venendo poi a sua volta abbracciata da tutti i concorrenti in casa. Tutti le hanno fatto notare che a mandare quel messaggio aereo non erano stati solo i suoi di fan, ma tutti i telespettatori che vogliono dimostrare di esserle vicino in questo momento così delicato.

Un messaggio aereo dolcissimo per Dayane Mello: un abbraccio virtuale per lei

Un sorriso sul volto segnato dal grande dolore di queste ore per Dayane Mello che stamattina ha ricevuto un dono davvero speciale.

Pr #dayanemello un grandissimo abbraccio dentro e fuori la casa del #gfvip pic.twitter.com/D1x6IJnVwK — Ultimenotizieflash (@Unf_Tweet) February 4, 2021

Il messaggio: “Dayane stretti a te, siamo al tuo fianco, tutti i fan” queste le parole che la Mello ha visto volare con l’aereo arrivato oggi sulla casa di Cinecittà. I concorrenti si sono sciolti in lacrime insieme a lei, dopo averla stretta in un fortissimo abbraccio mentre erano ancora tutti insieme in giardino. E dopo le lacrime è partito anche un grande applauso da parte dei concorrenti che hanno ringraziato tutti per questo gesto così delicato per Dayane Mello.