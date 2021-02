Dayane Mello esce dalla casa del GF VIP 5 poco prima della diretta: le ultime

Nella casa del Grande Fratello VIP 5 ci si prepara per la diretta del 5 febbraio 2021. Questa sera andrà in onda una delle puntate di certo più complicate per Alfonso Signorini ma anche per tutti i concorrenti, dopo il dramma vissuto da Dayane Mello due giorni fa. Non si può rischiare: una parola di troppo potrebbe portare a conseguenze inaspettate. Non sappiamo ancora cosa accadrà questa sera ma pochi minuti fa è arrivata una comunicazione ufficiale da parte del Grande Fratello VIP 5 che ha fatto sapere che Dayane si è allontanata momentaneamente dalla casa. Non ci sono altri commenti, sappiamo solo che, come era successo anche due giorni fa, Dayane ha lasciato il gruppo, probabilmente per sentire la sua famiglia.

Ieri le era stato concesso un momento di solitudine, per seguire la veglia funebre in onore di suo fratello. Un momento sicuramente toccante per Dayane che però poi è tornata in casa e ha cercato di godersi la serata con i suoi compagni. Ma non è facile per nessuno anche in casa. I concorrenti del GF VIP 5 si stanno comportando con il massimo tatto e con grandissima umanità. Ma non dimentichiamo che sono chiusi in quella casa da quasi 5 mesi e che non è facile neppure per loro, sicuramente.

Dayane Mello lascia la casa del GF VIP 5

Non sappiamo come mai Dayane abbia lasciato in questo momento la casa ma è anche vero che sui social, non c’è solo una forte ondata di affetto. Sono molti i telespettatori a pensare che forse Dayane avrebbe dovuto lasciare il gioco, per permettere agli altri concorrenti di non sentirsi in qualche modo obbligati ad avere atteggiamenti che non avrebbero avuto se non ci fosse stato questo dramma.

Ma è anche vero che i concorrenti del Grande Fratello VIP 5 si erano persino detti pronti a lasciare tutti insieme il gioco, regalando la vittoria a Dayane. Vedremo questa sera cosa succederà. Ci auguriamo che non si cerchi di strumentalizzare il dolore della Mello, come nel nostro piccolo abbiamo cercato di fare anche noi.