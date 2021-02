Il toccante saluto degli ex concorrenti del GF VIP 5 a Dayane Mello e le sue parole fortissime

E’ stato sicuramente uno dei momenti più forti emotivamente parlando, della puntata di ieri sera del Grande Fratello VIP 5. I concorrenti usciti dalla casa hanno deciso di dare un abbraccio, anche se solo da lontano, a Dayane Mello e ieri sera li abbiamo visti tutti in passerella, stretti nel dolore della brasiliana. Da Mario Ermito passando per Elisabetta Gregoraci, Francesco Oppini, Matilde Brandi…Erano tutti vicini a Dayane Mello in questo drammatico momento che sta vivendo. Poche parole, perchè in quel momento non servivano, c’era solo bisogno di uno sguardo, quello che ha dato una carezza anche da lontano a Dayane. E lei ha ringraziato tutti, facendo un discorso molto profondo che ha toccato il pubblico a casa, davanti alla tv che non si è perso le sue parole molto forti.

Le parole di Dayane Mello agli ex concorrenti del GF VIP 5: il suo grazie

Ringraziando tutti gli ex concorrenti che le hanno fatto questo regalo speciale, Dayane Mello, ha commentato:

Non perdete più tempo con le cose banali della vostra vita, andate avanti con le cose che contano. Se avete cose che non avete risolto con i vostri cari, fatelo perché il tempo non torna più indietro. Il Grande Fratello mi ha insegnato che c’è sempre un nuovo ricominciare. La morte è qualcosa di assurdo, ma io vi ringrazio e vi amo tanto.

Nel corso della puntata Dayane ha anche spiegato che ha deciso di continuare la sua avventura nella casa del Grande Fratello VIP 5 perchè è stato anche suo fratello Juliano a dirle di andare avanti. Lucas infatti, prima di morire tragicamente, era sempre vicino a Dayane anche se in modo virtuale e la seguiva in tv, orgoglioso di avere una sorella come lei. Dayane quindi ha deciso di andare avanti, e di farlo anche per lui.