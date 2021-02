Stefano Bettarini diffidato da Mediaset e querelato da Signorini? La notizia da Dagospia

Che segue il Grande Fratello VIP 5 sa bene che cosa è successo negli ultimi mesi. Prima di Natale, Stefano Bettarini, Giulia Salemi e Selvaggia Roma, sono stati i tre vipponi scelti per dare linfa fresca al gioco. Purtroppo però l’ingresso di Stefano Bettarini non è stato fortunatissimo. A pochi giorni dall’inizio delle sua avventura nella casa più spiata di Italia, era arrivata infatti la squalifica per una frase ritenuta blasfema, al pari di una bestemmia.

Sin da subito, Bettarini ha iniziato una sua crociata personale contro il reality, raccontando a chi lo segue sui social che ha iniziato anche un percorso legale, visto che, oltre alla squalifica ( a suo dire immotivata) ha anche perso altri contratti lavorativi che aveva già chiuso. Da quel momento Bettarini non si è più fermato sui social ma oggi, stando a quanto si legge su Dagospia, potrebbe arrivare una nuova pagina in questo caso. Mediaset infatti avrebbe diffidato Bettarini, che sui social continua a sparlare di conduttore e del programma. Non solo, Alfonso Signorini, finito più volte nel mirino dell’ex calciatore, avrebbe deciso di sporgere querela.

Mediaset diffida Bettarini, Signorini lo querela

La notizia pubblicata pochi minuti fa su Dagospia:

DOGE FLASH – MEDIASET HA DECISO DI DIFFIDARE STEFANO BETTARINI DOPO I NUMEROSI ATTACCHI A MEZZO SOCIAL AL “GRANDE FRATELLO VIP”, DICHIARAZIONI RITENUTE LESIVE E DIFFAMATORIE NEI CONFRONTI DEL REALITY, DELL’EDITORE E DEL CONDUTTORE – SEGUIRA’ LA QUERELA DI ALFONSO SIGNORINI CHE COINVOLGERA’ ANCHE ALTRE DUE PERSONAGGI DI SECONDA FILA. CHI? AH, SAPERLO..

Probabilmente a Signorini non sono piaciuti anche gli ultimi attacchi arrivati da Bettarini che ha fatto delle pesantissime accuse verso il conduttore, che sarebbe manovrato in qualche modo “dai poteri alti”.

Sotto i post di Bettarini, spesso hanno commentato anche altri due ex concorrenti squalificati dal GF condotto da Signorini, Filippo Nardi e Salvo Veneziano. Forse sono loro due gli altri personaggi di “seconda fila” che sono stati querelati da Signorini?