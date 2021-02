Da Stefano Bettarini a Filippo Nardi: tutti contro Signorini. Il GF VIP 5 solo un circo

Durante la puntata del Grande Fratello VIP 5 in onda ieri sera, Stefano Bettarini si è scagliato nuovamente contro Alfonso Signorini. Da quando è stato squalificato dal GF, l’ex calciatore ha lanciato pesantissime accuse al conduttore del reality di Canale 5. E’ così amareggiato per la squalifica tanto da essersi rivolto anche a un legale e portare la questione nelle sedi giuste. In attesa di capire come andrà a finire questa storia, non perde però occasione di attaccare il direttore della rivista Chi. E Signorini ieri sera in diretta ha lanciato una bordata di un non poco conto, anche verso chi, come Bettarini, continua a commentare. Alfonso infatti, prima di scoprire l’esito del televoto riguardante Alda d’Eusanio, rispondendo a Pupo che diceva che molti dei concorrenti erano stati eliminati ingiustamente, ha detto che invece, pensa che tutte le persone squalificate, abbiano ricevuto quello che meritavano.

Ma sui social, i commenti contro Signorini arrivano da più parti. Dalla parte dell’ex calciatore si schierano anche Filippo Nardi, altro concorrente eliminato dopo pochissimi giorni dal suo ingresso in casa, e anche Salvo Veneziano che nella passata edizione, aveva subito lo stesso trattamento.

Il durissimo attacco di Stefano Bettarini contro Alfonso Signorini

Le parole di Stefano Bettarini sui social:

Ci si aspettava da te, conduttore e condottiero, uomo che aveva grandi responsabilità verso il pubblico sovrano, imparzialità e coerenza, avresti dovuto dare il giusto esempio.

Tu saresti dovuto essere più di tutti al di sopra delle parti. Tu che a seconda della direzione del vento sventoli come una bandiera. Saresti dovuto essere coerente con te stesso, era tuo dovere farlo, a favore di verità e giustizia. Tu che ti sei prestato e chinato al gioco dei potenti, tu e soltanto tu, che ancora una volta hai dimostrato, se mai ve ne fosse ancora bisogno, di essere abilissimo a pescare nel torbido per accaparrare consensi, tu che sei passato costantemente dove l’acqua era più bassa. Tu che a più riprese mi hai attaccato dall’alto di una telecamera e senza darmi mai diritto di replica, atteggiamento di una bassezza infinita, ma d’altronde lo so, ti piace vincere facile. Ci si confronta con gli stessi strumenti. Ma questo vale per chi ha le palle!

Infine hai riempito pagine e pagine di una TV orrenda. Tu e sempre tu, il grande escluso ed il solo squalificato di questo pazzo circo che è stato il GF Vip 2020/2021. Mai più con te, unica soluzione saggia che possa prendere la rete• #coerenza #banderuola #GFVip #giochidipotere #duepesiduemisure #figliefigliastri #acquabassa

Le parole di Bettarini vanno ben oltre. Non si riferisce infatti al singolo episodio ma per l’ennesima volta lancia pesanti accuse anche di altro genere a Signorini. Il conduttore del GF VIP 5 fino a questo momento non ha risposto in modo diretto a Bettarini, lo farà?

Tra i commenti al post di Bettarini su Instagram anche quello di Filippo Nardi che ha scritto: “Sono pienamente d’accordo con te ! Grande delusione”. Molti spettatori tra l’altro hanno anche fatto notare come nel corso del televoto per salvare o meno Alda d’Eusanio, era impossibile anche votare sul sito o tramite l’app.

“Sono indignato,per le parole del presentatore ” queste invece le parole di Salvo Veneziano.