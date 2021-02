La Pupa e il Secchione 2021: coppie in guerra, Gianluca lascia Orazi in semifinale?

La semifinale de La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021 è ad un passo e le coppie di concorrenti iniziano a sentire la tensione del gioco. La tensione è talmente alta che anche i singoli fallimenti nei giochi settimanali iniziano a pesare molto. Lo sanno bene tre coppie fra quelle rimaste in gara nella puntata dell’11 febbraio 2021 del reality show di Italia Uno.

La coppia che sicuramente sta soffrendo di più è quella composta dal pupo Gianluca e la secchiona Orazi. Lei è ancora troppo timida e non si lasci trasportare nelle varie sfide che mettono alla prova i suoi progressi sulle frivolezze. Ma al tempo stesso anche Gianluca sembra applicarsi molto poco sulla cultura generale. Ma l’elemento dominante della coppia è il pupo, che è arrivato più volte a minacciare Orazi di cambiare partner di gara. Ma poi, con un po’ i codardia in corpo, non l’ha mai fatto. Eppure, fra i due, le crepe non sono mai state rattoppate…

La Pupa e il Secchione 2021: concorrenti in guerra, scoppiano le coppie?

Grossi problemi anche nell’altra coppia di Viceversa, quella composta dal pupo Manuel e dalla secchiona Paolillo. Lui è spavaldo ed ha facilmente fatto amicizia con gli altri concorrenti nella villa; lei, invece, fa davvero molta difficoltà ad interarsi e in alcune occasioni si è sentita persino esclusa ed attaccata dal gruppo; una situazione che ha spinto Gianluca e Orazi a consolare la ragazza mentre il pupo Manuel – che fa parte della coppia – non solo non si è accorto di nulla ma anche posto davanti alla questione ha preferito fatto spallucce.

Feeling al capolinea persino per la coppia degli highlander Jessica e De Santis. La coppia si impegna ed è sempre molto affiatata ma continua ad essere ultima nella classifica generale. Una faccenda che ha mandato Jessica su tutte le furie tanto da minacciare il suo secchione di voler scoppiare la coppia. Una decisione che però non si è mai presa e mai si prenderà: giunti in questa puntata al loro terzo spareggio, la coppia è stata eliminata.

La Pupa e il Secchione 2021: i semifinalisti

Qui di seguito, dunque, le coppie che parteciperanno alla semifinale del 18 febbraio: Linda e Pisano, Manuel e Paolella, Stephanie e Guidi, Gianluca e Orazi, Miryea e Marini.