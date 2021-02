La Pupa e il Secchione 2021: eliminata la coppia favorita alla vittoria, in Villa arriva Manuel

La Pupa e il Secchione 2021 continua la sua missione di cercare mutare i belloni e le belloni con le cervellone e i cervelloni che da oramai tre puntate vivono in simbiosi nella grande villa location del reality. Nel nuovo appuntamento, in onda giovedì 4 febbraio 2021, il gioco è entrato nel vivo e un concorrente in particolare ha deciso di spiazzare tutti mettendo in atto una importante strategia: il secchione Marini ha accettato la proposta offerta da Andrea Pucci di cambiare pupa. Salutata Miryea – che ci è rimasta male -, il ragazzo ha chiesto di formare una coppia con Stephanie; così facendo, il secchione ha rotto la coppia dei piccioncini Stephanie – Guidi, che oramai si corteggiano in maniera mirata da tempo.

Nonostante le numerose antipatie che il secchione Marini si è tirato dietro, la sua strategia ha effettivamente dato i suoi frutti: in coppia con Stephanie è finito al primo posto della classifica settimanale e, oltre all’immunità, ha persino potuto decidere quali coppie mandare a rischio eliminazione. Una scelta fatale per la coppia che tutti davano come favorita alla vittoria finale…

La Pupa e il Secchione 2021: eliminati Matteo e Hafdaoui

Con la coppia Jessica – De Santis a rischio eliminazione di default in quanto ultimi nella classifica settimanale, Marini e la sua partner di gara Stephanie hanno potuto decidere le due coppie da mandare allo spareggio, il cosiddetto Syntony Test. La Pupa e il Secchione 2021: fra Guidi e Stephanie è già amore? I primi eliminati sono

La Pupa opta per la coppia Orazi – Gianluca mentre il secchione si gioca il colpaccio nominando Matteo – Hafdaoui. Al Syntony Test la sfida è stata fra i due pupi e a scamparla è stato Gianluca, con un sentitissimo discorso sull’incertezza nel futuro dei giovani italiani.

La sfida a rischio eliminazione è dunque fra le coppie Jessica – De Santis e Matteo – Hafdaoui. Una sfida onestamente poco combattuta Matteo e Hafdaoui sono stati surclassati e dunque eliminati. Degno di nota il gesto di sportività del secchione De Santis che prima di rispondere alla domanda matchpoint ha voluto salutare con affetto i suoi avversari.

La Pupa e il Secchione 2021: amori e nuovi ingressi

Nel frattempo gli amori all’interno della villa de La Pupa e il Secchione 2021 proseguono. Nonostante sia stati divisi (nella gara) da Marini, la pupa Stephanie e il secchione Guidi stanno continuando a frequentarsi… e nel corso di una serata speciale è persino scattato un bel bacio. È partita col piede giusto anche la liason fra i due secchioni De Santis e Orazi, ma lei si dice ancora troppo timida e poco interessata ad innamorarsi a favore di telecamera.

Ma il vero coup de théâtre di questa terza puntata de La Pupa e il Secchione 2021 è stato l’ingresso a sorpresa di un nuovo Pupo e di una corrispettiva nuova secchiona. Stiamo parlando della secchiona Paolella (laureata in Ingegneria Civile) e del pupo Manuel, un esilarante panettiere pugliese che la sera abbandona grembiule e farina per fare lo spogliarellista.