La Pupa e il Secchione 2021: fra due secchioni scatterà l’amore? I nuovi eliminati sono

Non era mai successo nella storia italiana del programma che fra due secchioni scattasse qualcosa. Nel corso della puntata del 28 gennaio 2021 de La Pupa e il Secchione e Viceversa, invece, abbiamo scoperto che fra il secchione De Santis e la secchiona Orazi sembra esser nata una complicità molto particolare.

Ad ammettere per primo di questa affinità di coppia è il secchione De Santis che, interrogato dalla sua pupa Jessica, ammette di aver captato da parte della secchiona Orazi un certo interesse. Lui la trova carina e lei – da sempre timida e introversa con tutti i concorrenti – ha provato ad avvicinarsi a De Santis e ad aprirsi ad un dialogo amichevole. “Ho notato da parte sua un avvicinamento” – spiega il secchione in un confessionale – “Viene spesso da me, mi parla… Poi lei è una persona molto chiusa: perché si sta aprendo con me?“.

La Pupa e il Secchione 2021: è amore fra i secchioni Orazi e De Santis?

“È una ragazza che mi piace. È timida. È molto introversa. È molto romantica. Sta molto sulle sue. Mi piace questo tipo di ragazza molto tranquilla… Essendo lei una persona molto chiusa, questa sua apertura nei miei confronti potrebbe essere un segnale”: ha ammesso candidamente il secchione De Santis in un confessionale notturno.

Lo spiritoso De Santis è stato preso in contro piede dalla sua pupa, Jessica, che ha deciso di provare ad incentivare la formazione di questo nuovo amore. Come? Ha messo in mezzo il pupo Matteo, con cui De Santis si è confessato. I tre hanno convenuto che per non prendere in contro piede la secchiona Orazi sarebbe stato necessario una lettera di dichiarazione da recapitarle in privato. La lettera è stata scritta e il secchione De Santis ha deciso di consegnarla ad Orazi facendo il gesto plateale di porgergliela a fine puntata, davanti al cast al completo, nel gioco eliminatorio di fine puntata (da cui è scampato, per fortuna). Orazi leggerà la lettera? E come reagirà a questa confessione?

La Pupa e il Secchione 2021: gli eliminati della seconda puntata

A proposito di gioco eliminatorio, nel quiz del Bagno di Cultura la coppia Jessica – De Santis è riuscita a scampare all’eliminazione. Non sono stati altrettanto preparati i loro avversari, la coppia Laura – Bartozzi, che hanno dovuto lasciare il programma. La Pupa e il Secchione e viceversa 2021 debutta su Italia 1: tutti i nomi

Le prove settimanali che hanno decretato la classifica dei migliori della settimana sono state: la prova di ballo di coppia presieduta dalla maestra Natalia Titova; interrogazioni su temi di cultura generale; una prova sulla geografia italiana; l’ideazione e la realizzazione di uno spot per un profumo con Diego Dalla Palma giudice unico.

Da segnalare, due momenti inediti e generosi per il format de La Pupa e il Secchione: un toccante Syntony Test in cui la concorrente Miryea ha parlato in maniera toccante ma precisa delle persone non-binarie e la confessione del secchione Marini che con uno slancio di onestà ha rivelato di non aver ancora maturato i propri gusti sessuali.