La Pupa e il Secchione e viceversa 2021 debutta su Italia 1: tutti i nomi

Domani giovedì 21 gennaio inizierà su Italia 1 la nuova stagione de La pupa e il secchione e viceversa 2021. Come vi avevamo già anticipato, questa volta la conduzione sarà affidata ad Andrea Pucci e Francesca Cipriani. Il comico è stato anche ospite della puntata del Grande Fratello VIP 5 in onda lunedì sera per darci qualche anticipazione di quello che vedremo domani sera su Canale 5. Grande la curiosità per il pubblico che ama questo format di conoscere i nomi di tutti i protagonisti de La pupa e il secchione 2021.

Le coppie in gara saranno otto, di cui cinque formate da pupe e secchioni e tre formate da viceversa. Le coppie dovranno sfidarsi tra prove di cultura generale e prove di bellezza a cui tutti dovranno poi sottoporsi. Nelle ultime ore sono stati svelati i nomi dei protagonisti e alcuni pupi e secchioni sono già noti al mondo della televisione. Scopriamone subito di più, con le ultime news su questa edizione de La pupa e il secchione, ecco le anticipazioni.

La pupa e il secchione e viceversa, ecco chi sono i protagonisti e dove hanno già partecipato

Tra i protagonisti de La pupa e il secchione e viceversa troveremo Mattia Garufi che ha già partecipato ad Ex on the beach Italia. Da Ex on the beach arriva anche Matteo Diamante, noto anche per le partecipazioni a Uomini e Donne e a Take me out. Insomma non si tratta di persone che non abbiamo mai visto prima in tv, anzi! Dalla trasmissione di Maria De Filippi arriva pure l’ex corteggiatore Gianluca Tornese. Per quanto riguarda le ragazze, invece, rivedremo in tv: Miryea Stabile che partecipò a Ciao Darwin nella squadra dei belli, Laura Taddei arrivata seconda a Miss Mondo Italia nel 2019 e Stephanie Bellarte che si è classificata prima a Miss Intercontinental 2019. Tra le donne ci saranno pure: Laura Antonelli, nota influencer sui social network, e Jessica Bucci che di professione fa la modella. I protagonisti elencati, come si può ben intuire, saranno pupi e pupe.

Anticipazioni La pupa e il secchione e viceversa: che cosa vedremo

Nella prima puntata de La pupa e il secchione e viceversa verranno presentati tutti i protagonisti e la villa in cui alloggeranno. Ragazzi e ragazze avranno modo di conoscersi e finalmente verranno fermate le otto coppie. Non mancheranno risate, prove e colpi di scena. Nelle varie puntate ci saranno degli ospiti speciali, tra gli altri vedremo anche Cristiano Malgioglio, Carmen Di Pietro, Natalia Titova, Antonio Zequila e Giulia Salemi.

Ovviamente vedremo Giulia Salemi perchè le puntate de La pupa e il secchione sono state registrate mesi fa, anche per questo le atmosfere saranno tipicamente estive. Appuntamento a giovedì sera su Italia 1 con la prima puntata.