La pupa e il secchione 2021, anticipazioni: otto coppie su Italia 1

Manca davvero poco alla prossima stagione de La pupa e il secchione. La messa in onda è prevista per il 21 gennaio in prima serata su Italia 1 e nel frattempo iniziano ad arrivare le prime anticipazione e le prime indiscrezioni sul programma tv. La certezza è che la conduzione sarà affidata ad Andrea Pucci e Francesca Cipriani e le vicende saranno ambientate in una grande villa vicino a Roma di cui per il momento non si conosce ancora il nome. Anche in questa nuova edizione, esattamente come la precedente non vedremo solo pupe e secchioni ma pure pupi maschi e secchione donne. Nonostante questa novità, sui social non mancano le polemiche per il fatto che, ancora una volta passi in televisione l’immagine di una donna oca che va avanti solo grazie al suo fisico. Ma in realtà il programma, con l’inserimento di secchione, vorrebbe dimostrare proprio questo…Una sorta di parità che però a quanto pare, non tutti percepiscono.

La pupa e il secchione 2021: prime anticipazioni sui protagonisti

Per il momento non sono ancora spuntati i nomi dei protagonisti de La pupa e il secchione. Quello che sappiamo è che ci saranno otto coppie in gara. Le prime cinque coppie saranno formate da cinque pupe e cinque secchioni. Le restanti tre coppie saranno invece formate dai viceversa, ovvero da tre pupi e tre secchione. Come da tradizione le coppie si formeranno dopo l’inizio del programma, nessuno dei protagonisti avrà la possibilità di conoscersi prima della trasmissione. Una volta formatesi le coppie, pupi e secchioni saranno messi alla prova e dovranno affrontare varie sfide, dalla bellezza alla cultura generale. Non mancheranno epiloghi divertenti, affetti particolari e colpi di scena.

La pupa e il secchione e viceversa, nuova edizione: tutte le ultime novità

Per quanto riguarda le prove di cultura, i secchioni dovranno far studiare pupe e pupi per conquistare punti che serviranno per la vittoria finale. A giudicare questo tipo di sfida ci sarà Diego Verdegiglio, professore che dovrà tenere conto non solo della preparazione ma pure dell’impegno messo durante lo studio. In onda su Italia 1 ci sono già i primi promo de La pupa e il secchione e le affermazioni dei protagonisti già promettono una edizione interessante. Molte pupe sembrano essere alla ricerca del secchione dolce e creativo che possa portare anche dei bei sentimenti. A questo punto chissà che non nasca un bel feeling speciale.