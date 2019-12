La Pupa e il Secchione (e viceversa): tutto quello che sappiamo sul reality di Italia Uno

Cresce l’attesa per il grande ritorno di uno dei programmi più amati dal pubblico di Mediaset. Da tempo già se ne parlava ma adesso è davvero ufficiale! Sta infatti per arrivare su Italia Uno La Pupa e il Secchione (e viceversa), con una nuova divertentissima edizione. Il programma tv sarà condotto da Paolo Ruffini e andrà in onda in prima serata su Italia Uno nel mese di gennaio 2020. La data precisa non è stata ancora ufficializzata ma su questo aspetto vi aggiorneremo sicuramente nel corso delle prossime settimane. Intanto però sono stati diffusi online i primi provini. I video pubblicati, in particolare, riguardano proprio le bellissime pupe.

Già dai provini sicuramente si capisce qualcosa riguardo a come sarà questa nuova edizione de La Pupa e il Secchione (e viceversa), che cosa dobbiamo aspettarci dai protagonisti e, tra l’altro, non mancano i volti noti tra le ragazze! Continuate pure a leggere per scoprirne di più.

La Pupa e il Secchione (e viceversa): tra le ragazze anche volti noti di Uomini e Donne e…

Dai video provini diffusi sul web abbiamo notato che molte delle pupe di questa nuova edizione del programma tv di Italia Uno sono dei volti più o meno noti al pubblico televisivo di Mediaset. Tra le ragazze, infatti, è davvero impossibile non riconoscere Sophia Galazzo, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, nonché la scelta del noto tronista Amedeo Barbato. Direttamente da Temptation Island arrivano invece le due tentatrici Veronica Valà e Federica Vesce. Quest’ultima è stata anche tra le ‘tuffettine’ di Jump!, programma condotto da Teo Mammucari. Da Saranno Isolani arriva invece Asia Valente. Le nuove pupe di La Pupa e il Secchione (e viceversa) ai provini sono state messe subito alla prova. Eccole, infatti, pronte a rispondere alle domande di cultura, bellissime in costume da bagno. E visto che di cultura si tratta, tra le domande c’è anche Matera, capitale della cultura 2019. Le pupe non sembrano per niente preparate sull’argomento: non sanno dove si trova la famosa città italiana!

Torna La Pupa e il Secchione su Italia Uno: gli ospiti che vedremo nel corso delle puntate

E se siamo riusciti a scoprire qualcosa in più rispetto alle ragazze che parteciperanno a La Pupa e il Secchione (e viceversa), ancora non abbiamo molte informazioni per quanto riguarda gli uomini che dimostreranno tutta la loro intelligenza e preparazione al programma di Italia Uno. Quel che sappiamo però è che in ogni puntata de La Pupa e il Secchione (e viceversa) ci saranno degli ospiti speciali, ovviamente personaggi noti al pubblico televisivo di Mediaset. Tra gli ospiti che si alterneranno in questa attesissima nuova edizione del programma di Italia Uno ritroveremo: Valeria Marini, Vittorio Sgarbi e Aldo Busi.

Un cast che promette decisamente bene, dunque. Il conduttore Paolo Ruffini vi aspetta in prima serata su Italia Uno a partire da gennaio 2020 con La Pupa e il Secchione (e viceversa). E voi lo seguirete?