Giulia Salemi tradita da tutti fa incetta di voti e scoppia a piangere

Doveva essere il Grande Fratello della rinascita questa seconda edizione per Giulia Salemi. La seconda chances, con una Giulia nuova e consapevole di chi fosse. E invece sta finendo davvero molto male per la Salemi che in questo GF VIP 5 si è nuovamente legata a una persona, trascurando gli altri. E’ questa la grande accusa che le è stata rivolta nelle ultime settimane. Forse una scusa per un bersaglio facile e per avere qualcuno da nominare? Sta di fatto che ormai da un mese a questa parte, la Salemi non si può godere neppure la sua storia d’amore con Pierpaolo Pretelli. Finita sotto attacco e presa di mira da tutte le parti, ieri sera si è anche ritrovata due persone che lei reputava essere amiche, contro. La nomination è arrivata infatti anche da parte di Andrea Zelletta e Rosalinda Cannavò, due voti che non si aspettava e che le hanno fatto davvero molto male. Non poteva quindi che sciogliersi in lacrime ma in fondo poi, accettare le volontà dei suoi compagni di viaggio.

Giulia Salemi in lacrime: tutti contro di lei

Lo sfogo di Giulia Salemi dopo la diretta del GF VIP 5:

Loro? Sono un gruppo naturale che si è creato ed a me mi hanno piano piano isolato, non voglio sindacare le nomination ma le loro motivazioni. La nomination di Rosalinda non me l’aspettavo, mi ha detto che io con Tommaso sono andata a colpirlo sul personale, io? Per una volta che rispondo mi devo sentire dire certe cose? Anche Zenga e Zelletta, non me le aspettavo. E’ stata una nomination dietro l’altra. Ci rimango male, ma non voglio passare da vittima.

Giulia questa settimana è finita in nomination con Stefania Orlando che, vedendola in lacrime ha deciso di consolarla: