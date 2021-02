GF VIP 5 sospesa diretta: telespettatori in protesta sui social dopo la notizia

Non è stata accolta benissimo la notizia arrivata dai social pochi minuti fa. Il pubblico che segue con passione questa quinta edizione del Grande Fratello VIP 5 e ne decreta anche il successo e l’insuccesso, non ha gradito la decisione presa dalla produzione. Che cosa succederà a breve? Stop alla diretta, è questa la novità del 23 febbraio 2021. Anzi del 24, visto che la diretta sarà staccata a partire dall’una di questa notte ( quando saremo quindi entrati già nel nuovo giorno quindi). La diretta sarà sospesa, per problemi tecnici ci fanno sapere sui social del programma, dall’una di questa notte alle nove di domani mattina.

C’è chi pensa che questa decisione sia stata presa anche per altri motivi, ma ci sembra strano visto che ormai siamo alla fine del programma. Molti spettatori sono convinti del fatto che si voglia mandare in differita di alcuni minuti rispetto al “tempo reale” per permettere di censurare o cambiare regia prima che i video di quello che viene detto possano finire in rete e creare spiacevoli situazioni. Ma manca solo una settimana, se fosse stato questo il motivo, di certo si sarebbe intervenuto prima.

GF VIP 5 diretta interrotta questa notte: le reazioni sui social, pubblico in protesta

A una settimana dalla finale, il pubblico del GF VIP 5 non gradisce in nessun modo questa decisione e ci vede del marcio, come è successo anche con il televoto di Giulia Salemi e Stefania Orlando, annullato e riaperto solo successivamente.

I commenti sulle pagine social del GF VIP 5 sono molto duri.

Vi riportiamo alcuni messaggi arrivati sui social, dove si insinua come sempre, davvero di tutto.

Certo così nn possiamo più vedere e sentire ciò che dice la vostra Dayane con Samantha di come voi autori l’aiutate a falsificare i voti e tenerla informata sulle percentuali….qs notte si ha avuto la conferma con Dayane che ha fatto pure il nome di uno di voi autori….complimenti gf

Il Gf più SCANDALOSO che io abbia mai visto!!!televoti truccati, persone non squalificate, cattiverie gratuite …e la colpa è solo di Signorini…è lui che decide tutto e che ha voluto che il suo programma fosse così…con la sua risatina crede di intortare il pubblico???!!MA ANCHE NO