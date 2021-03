Le lacrime di Elisa Isoardi per la sua mamma: dalle scuse al ti voglio bene

Chi segue Elisa Isoardi sa bene quanto la conduttrice sia legata alla sua famiglia: dall’amato fratello alla sua mamma passando per la nonna adorata! E non ci si aspettava forse che la conduttrice scegliesse di parlare all’Isola dei famosi 2021 di un aspetto particolare del rapporto che ha con la sua mamma. Ma si sa, l’Isola, aiuta molto a riflettere e anche a ritrovarsi. Nella puntata in onda ieri sera, Ilary Blasi ha mostrato dei video a Elisa che si è molto commossa anche pensando a quello che le è venuto in mente in questi giorni di lontananza dalla sua famiglia e ha poi raccontato che cosa farà una volta uscita dal gioco.

Lei un rapporto con sua madre ce l’ha, non deve recuperare niente ma forse farsi perdonare qualche “ti voglio bene” che è mancato, per via del carattere molto forte. E rimettere a posto alcuni tasselli per via di alcune incomprensioni che ci sono state.

Isola Isoardi e le lacrime per la sua mamma all’Isola dei famosi 2021

“Vorrei per la prima volta chiedere scusa a mia madre“. Ha detto la conduttrice mostrandosi quindi anche nel suo lato più fragile davanti ai telespettatori. Elisa Isoardi a “L’Isola dei Famosi” parla del difficile rapporto familiare vissuto negli ultimi tempi. “Non sono riuscita mai a dirle certe cose – ha spiegato la conduttrice – poi c’è stato un periodo in cui non ci siamo tanto prese. Qui ho molto più tempo per pensare e forse riesco a rendermi conto di certe questioni”.

Sia Ilary Blasi che Iva Zanicchi l’hanno rassicurata: le mamme sanno quello che i figli provano e anche se un ti voglio bene non viene detto con le parole, nei gesti probabilmente si capisce molto di più. Elisa però è pronta anche a dirglielo più spesso e si è resa conto della fortuna che si ha quando un genitore c’è ancora per poter dire determinate cose e non vede l’ora di recuperare il tempo perso!

Elisa sa già che cosa farà una volta finito questo gioco. “La prima cosa che farò quando uscirò da qui? Vorrei fare un viaggio insieme a lei e passare un po’ di tempo insieme a lei – ha aggiunto Isoardi – siamo due donne molto forti e il dire il ti voglio bene non è da noi”