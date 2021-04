Alda d’Eusanio torna a parlare della squalifica dal GF VIP 5: “Mi hanno tolto la dignità”

Dopo la squalifica dalla casa del Grande Fratello VIP 5, Alda d’Eusanio non è stata ospite in nessun programma televisivo, e non ha avuto modo, se non dalle riviste e dai social, di dire la sua. Lo ha fatto rilasciando diverse dichiarazioni in queste ultime settimane, provando a spiegare che cosa è successo nella casa dopo la decisione della squalifica. Al settimanale Mio, racconta di come si è sentita trattata come un pacco postale dalla produzione e dagli autori del Grande Fratello VIP 5. Stenta ancora a credere che sia successo tutto quello che ha vissuto e si sfoga, provando a raccontare quello che è accaduto.

Alda d’Eusanio e lo sfogo dopo la squalifica dal GF VIP 5

Le parole della concorrente eliminata dal reality di Canale 5:

Ancora non mi rendo bene conto di quello che è successo. Sono stata chiamata e cacciata mentre ero ancora in ciabatte. Nel confessionale mi riferiscono che i social erano insorti per quanto detto su Laura Pausini e Paolo Carta. Avevo dato voce ad un chiacchiericcio, ma pensavo di poter rientrare a salutare i ragazzi e prendere le mie cose. Non c’è stato verso, mi hanno messa in macchina e mi hanno rispedita a casa come un pacco postale. Un gesto che mi ha colpita e mi ha tolto la mia dignità.

E ancora:

Poi sono venuta a sapere che ai ragazzi e agli ospiti degli altri programmi era stato assolutamente vietato di fare il mio nome. Fossimo stati all’epoca delle streghe sarei finita sul rogo. Questo mia ha lasciato senza parole: l’eliminazione della mia stessa esistenza. Come se quanto accaduto fosse una cosa talmente reietta da ritenere la mia persona innominabile”