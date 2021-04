Sull’Isola dei famosi 2021 arrivano due nuove naufraghe con un ex in comune

Ultime news sull‘Isola dei famosi 2021. Come saprete nelle prossime settimane arriveranno in Honduras ( non sappiamo bene per quale motivo, visto che gli altri naufraghi hanno già un mese di digiuno alle spalle) dei nuovi concorrenti. Stando alle indiscrezioni, tra gli altri, dovrebbero esserci anche due donne che hanno qualcosa in comune. Lo sanno o non lo sanno? Difficile a dirsi ma sta di fatto che le indiscrezioni su questo gossip non mancano. Le signore in questione sono Emanuela Tittocchia e Manuela Ferrera. La cosa in comune non è il nome simile, ma un ex fidanzato. L’indiscrezione viene lanciata dallo stesso ex in comune e chi segue spesso i programmi di Canale 5, come ad esempio Pomeriggio 5, avrà già capito di chi si sta parlando. E’ Biagio d’Anelli, opinionista dei programmi Mediaset ed ex concorrente del Grande Fratello, che ha avuto una relazione con entrambe. Ma c’è di più.

Nella sua ultima intervista per il settimanale Nuovo, spiega alcuni aneddoti.

Biagio nella sua intervista per Nuovo Tv ha spiegato che ha frequentato le due signore nello stesso periodo e ha deciso di raccontarlo adesso visto che entrambe condivideranno un lungo viaggio e forse anche un lungo percorso in Honduras. E allora meglio parlare di quello che è successo…

Sull’Isola due nuove naufraghe con un ex in comune

Biagio D’Anelli, lo ricordiamo, è stato fidanzato con Manuela Ferrera nel 2011 e il loro rapporto è durato circa nove mesi. Poi è arrivata Emanuela Tittocchia che a quanto pare, stando alle parole di Biagio, è entrata nella sua vita mentre lui era ancora fidanzato. Ma del resto i due erano stati già protagonisti di una lunga parentesi “pomeridiana” per raccontare le loro pene d’amore…

Biagio ha spiegato: “Quando ho saputo che sarebbero andate all’Isola mi sono preoccupato. Per loro sarà paradossale ritrovarsi lì insieme, con il passato che hanno”.

Immaginiamo che le due signore se ne potranno fare una ragione insomma…