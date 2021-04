Raimondo Todaro sbarca ad Amici 20 e Maria de Filippi si complimenta per i programmi Rai

Ballando con le stelle, Il cantante mascherato sono alcuni dei successi ai quali Raimondo Todaro fa parte come ballerino, maestro e coreografo. Maria de Filippi lo sa bene e poco le importa se questi sono due programmi Rai , che brillano nella prima serata, anche contro i suoi! La conduttrice di Amici 20 apre le porte a Raimondo anche nel suo talent ed ecco che oggi lo abbiamo visto giudicare i ballerini che si sono esibiti di fronte a lui! Prima però Maria ha presentato il maestro di Ballando complimentandosi con lui per i grandi successi che ha ottenuto in questi anni e per quello che fa in quanto professionista.

Ad Amici 20 ecco Raimondo Todaro

Le polemiche del passato sui social, anche innescate da alcuni post del coreografo quindi sono tutta acqua passata o era qualcosa che si faceva “pour parler” ma che viene dimenticata quando c’è da fare sul serio? E’ un po’ come la guerra mai esistita tra Mara Venier e Barbara d’urso insomma. Del resto era anche facile pensare che non ci fosse nessun attrito in corso visto che da anni nel programma di Canale 5 lavora Francesca Tocca. Oggi ex moglie di Todaro ma fino a un anno e mezzo fa, la donna più importante della sua vita, insieme a Jasmine. Logico pensare che Todaro abbia sempre sostenuto Francesca e stimato tutta la squadra di Amici e che a sua volta è stato da sempre stimato da Maria de Filippi e da tutto il mondo del talent di Canale 5.

Le logiche televisive sono spesso complesse da capirsi ma in questo caso ci sembra abbastanza chiaro che non c’è nessuna guerra in atto, soprattutto adesso a bocce ferme, come si suol dire, visto che Amici non sfida nessun programma di Milly Carlucci al momento, tra le altre cose!

Tornando al compito di Raimondo, il maestro di Ballando con le stelle ha giudicato i ballerini che sono ancora in corsa per la vittoria di questa edizione e nella puntata del day time in onda oggi su Italia 1 scopriremo la sua classifica personale.