Pekin Express finisce in dramma: concorrenti in ospedale, conducente dell’auto morto

Sta andando in onda in questi giorni in Francia l’edizione 2021 di Pekin Express ( il format che in Italia è andato in onda in Rai con il titolo di Pechino Express e che tornerà su Sky con il nome di Pekin Express). Nonostante la pandemia, si girato nei mesi scorsi il programma e nel mese di settembre è successa una cosa drammatica che viene raccontata nelle puntate del reality proprio in questi giorni. La coppia del nord, formata da marito e moglie, è rimasta coinvolta in un incidente durante il viaggio. L’auto sulla quale stavano viaggiando, chiedendo uno dei tanti passaggi per affrontare il viaggio, è finita fuori strada. Al volante, stando a quanto raccontano i media francesi, c’era un uomo di 82 anni. Nel programma, come rivelano gli autori, non sono stati raccontati tutti i dettagli di quanto accaduto perchè i fatti sono stati drammatici.

L’uomo al volante infatti, è deceduto dopo il ricovero in ospedale. Non si sa ancora se l’incidente sia stato causato dalla velocità della macchina, che magari stava andando più veloce del solito su richiesta dei concorrenti, come spesso accade nelle fasi di gioco. Purtroppo è successo. Aurore Jonathan erano a bordo della macchina e hanno riportato delle ferite: più gravi le condizioni della donna che è stata ricoverata in ospedale per diverse settimane. Il marito e l’operatore che registrava invece, non hanno avuto conseguenze serie dal sinistro.

Il programma è andato avanti mentre la coppia non ha più fatto parte del gioco.

Jonathan e Aurore raccontano il drammatico incidente a Pekin Express

In questi giorni i due protagonisti di questo evento drammatico, hanno rilasciato alcune interviste per raccontare quanto accaduto nel loro viaggio: “Eravamo su una strada tortuosa e in salita e ho visto una macchina che ci precedeva a un ritmo troppo veloce e usciva completamente dal suo percorso. La macchina ci colpisce con un frontale”. Secondo la versione di Jonathan quindi, sarebbe stata un’altra macchina ad andare contro di loro. Dalla parte di Aurore. ” Da parte sua, Aurore ha aggiunto: “Giro la testa e l’ultima immagine che vedo in quel momento è l’auto che mi colpisce a tutta forza e dopo, ho un tonfo e lì, ho Jonathan che mi prende più o meno in braccio. Non so in che stato mi trovo e lì, mi sta dicendo che dobbiamo assolutamente scendere dalla macchina “.

Il concorrente racconta anche: “Dopo lo shock, c’è un’emozione che mi travolge. Ho una fortissima emozione. Di paura perché lo shock era estremamente violento. Quello che soprattutto non volevo era spaventare Aurore. Cerco di essere il più calmo possibile e anche il più lucido possibile per assicurarmi di ‘portare i primi soccorsi e farla stare bene, che non sia sopraffatta da profonda ansia , perché è un momento terribile per lei. Voglio che stia bene.” I due sono poi rientrati in Francia dopo giorni molto difficili.

Forte cordoglio e commozione anche da parte di tutta la squadra di lavoro del programma francese che ha espresso vicinanza alla famiglia dell’uomo morto nel tragico incidente.