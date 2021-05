L’Isola dei Famosi 2021: Miryea Stabile ha una crisi di pianto, colpa di Ignazio Moser

Passano i giorni, le settimane e persino i mesi su L’Isola dei Famosi 2021 ma il tormentone imprescindibile di ogni puntata è sempre uno: la fame. Un problema non indifferente che si ripropone in maniera sempre più pesante quando, nel corso delle varie prove ricompensa, Massimiliano Rosolino fa passare sotto i nasi dei naufraghi piatti e prelibatezze di ogni tipo. Ma questa volta, oltre ai crampi, qualcuno ha avuto anche una crisi di pianto…

Protagonista di questo sfogo è stata la giovane naufraga Miryea Stabile, vincitrice dell’ultima edizione de La Pupa e il Secchione e Viceversa. Trionfatrice assieme alla sua squadra, la ragazza si è messa in fila assieme agli altri naufraghi per attendere le istruzioni che il loro leader di gioco aveva da darle: chi avrebbe mangiato le single pietanze vinte in gara? Poco dopo, l’amara scoperta per la influencer…

L’Isola dei Famosi 2021: Miryea Stabile piange per il cibo offerto da Ignazio Moser

Dopo aver vinto una insolita gara di equilibrio, ad Ignazio Moser è stato dato il compito di assegnare cinque portare ai cinque membri della sua squadra. Sul tavolo era disponibili: un abbondante piatto di pennette al pesto, una cotoletta fritta e impanata, una insalatina leggera con sei pomodorini interi, mezzo budino sciolto e una tazzina di caffè. Per Ignazio Moser la scelta si è palesata subito molto difficile, specie dopo la prima assegnazione: la pasta al pesto è andata ad Andrea Cerioli. Miryea – che evidentemente era desiderosa di gustare il premio più sostanzioso – era già andata nel panico; Cerioli ha persino provare a regalarle il premio appena ricevuto ma dallo studio gli hanno comunicato che non erano validi scambi.

Le assegnazioni continuano e Moser assegna la cotoletta a Valentina Persia. La barzellettiera ha ringraziato ma Miryea Stabile non ci ha visto più: è scoppiata in un pianto a dirotto. “Ho fame!” ha replicato ad Ilary Blasi che la stava prendendo in giro.

Le assegnazioni sono andate avanti: Ignazio Moser ha assegnato a se stesso l’insalata coi pomodorini, ha offerto il caffè a Roberto Ciufoli così che Miryea potesse addolcire le sue pene con il mezzo budino sciolto. Una magrissima consolazione per la ragazza che difatti ha continuato a rimarcare i suoi malumori fino alla fine del collegamento. “Le daremo un po’ più di riso” ha promesso Massimiliano Rosolino per calmare gli animi, a cui si è aggiunta la risposta di Valentina Persia: “Le daremo un po’ della nostra porzione di riso”. Altro che riso… a Miryea non resta che piangere!