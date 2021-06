Armando e Kenneth dopo 90 giorni per innamorarsi si sono sposati? Stanno ancora insieme?

Si è conclusa la nuova stagione di 90 giorni per innamorarsi-Lontano dagli Stati Uniti in onda in Italia e come avrete potuto vedere, per alcune coppie c’è stato il lieto fine, per altre un punto interrogativo, per altre ancora un nulla di fatto. Tra le coppie più amate di questa edizione c’è senza dubbio quella formata da Armando e Kenneth, una delle prime coppie omosessuali a partecipare al programma. E’ stato molto significativo vedere tutto il lungo percorso che ha portato la coppia a ottenere in Messico il “permesso” per l’unione civile ma alla fine, il lieto fine anche per loro è arrivato. Anche a causa del lockdown, le cose sono state particolarmente difficili, visto che molti uffici erano chiusi ma alla fine, come si è visto anche nel programma in onda su TLC, alla fine Armando e Kenneth hanno avuto modo di regolarizzare la loro unione con il matrimonio civile.

Da quello che si apprende sui social, anche questa coppia ha aspettato che la situazione complicata causata dal covid 19 diventasse meno pesante, in modo da permettere anche alle figlie di Kenneth e ai suoi parenti, di poter raggiungere la coppia per questa unione civile. Sui social però ci sono le immagini di questo giorno romanticissimo, Kenneth e Armando si sono probabilmente sposati a maggio del 2021, come rivelano anche le foto scattate in esclusiva per la rivista People.

90 per innamorarsi: Armando e Kenneth si sono sposati?

I due elegantissimi con il loro completo scuro e cravatta rosa, hanno celebrato questa unione civile proprio in Messico, nonostante le mille difficoltà incontrate. Una cerimonia intima con i parenti e gli amici più cari e ovviamente con la piccola di casa, che era davvero un incanto nel suo abito da damigella d’onore.

Potete quindi immaginare che Kenneth e Armando stanno ancora insieme! Proprio ieri, che nei paesi anglosassoni si è festeggiata la festa del papà, i due hanno condiviso un nuovo scatto che le ritrae insieme. Entrambi, prima di conoscersi e innamorarsi, avevano avuto delle relazioni con delle donne. Kenneth molti anni prima, le sue figlia infatti hanno la stessa età di Armando praticamente. Mentre il bel messicano, ha avuto una figlia da una relazione precedente.

La coppia è molto seguita sia in Messico che negli Usa, dopo la fama ottenuta con 90 giorni per innamorarsi-Lontano dagli Stati Uniti tanto che, Kenneth e Armando, hanno creato anche un sito internet dove vendono i loro prodotti. Dai bellissimi fiocchi indossati ad Hanna alle candele fatte da Armando, passando per le magliette che celebrano l’amore. C’è davvero di tutto!