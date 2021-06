Temptation Island 2021, le tentatrici: nomi e cognomi

Sta per partire l’edizione 2021 di Temptation Island. L’isola delle tentazioni andrà in onda con la prima puntata proprio questa sera, mercoledì 30 giugno, in prima serata su Canale 5. Le coppie sono pronte a mettersi alla prova con i loro sentimenti. Sicuramente ne vedremo delle e a complicare la situazione degli amori si metteranno in mezzo anche tentatori e tentatrici. Come per gli altri anni, le fidanzate vivranno con i ragazzi single e i fidanzati con le ragazze single. Ne approfittiamo quindi per presentarvi le tentatrici di Temptation island 2021 tra nomi, cognomi, età, professione e altre interessanti curiosità.

Le tentatrici di Temptation island 2021: nomi, cognomi e tutte le curiosità sulle ragazze single

Le single a scaldare gli animi nel villaggio dei fidanzati saranno dodici:

: 25 anni, salernitana. Fa la coreografa e l’insegnante di danza ma è nota anche per essere arrivata terza a Miss Italia nel 2015. Giulia Mastrantoni : ha 34 anni, è di Roma ed è una dermopigmentista. La conosceremo meglio con il nome di Giuly ma il suo non è un volto nuovo per la tv. Ha partecipato al Trono Over di Uomini e Donne, alla corte di Michele Dentice.

L’appuntamento con la nuova edizione di Temptation Island è per stasera, mercoledì 30 giugno 2021 su Canale 5. H. 21.30 circa.