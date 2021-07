Pekin Express news: Antonino Spinalbese e il padre di Belen insieme?

Si lavora alla prossima stagione televisiva e tra le proposte che andranno in onda su Sky, ci sarà anche la prima edizione di Pekin Express. Il noto programma che ha ottenuto ottimi programmi su Rai 2, è stato acquistato da Sky e per questo ha traslocato! A causa del covid ci sono stati degli slittamenti nella registrazione della prima stagione ma il programma andrà in onda il prossimo anno! E le registrazioni dovrebbero tra l’altro iniziare a breve, per questo si inseguono le prime indiscrezioni sul cast di questa edizione targata Sky.

A lanciare uno dei noi dei papabili concorrenti è la rivista Chi. Stando a quanto si legge sulla rivista diretta da Alfonso Signorini, tra i concorrenti della prima edizione di Pekin Express dovrebbe esserci il compagno di Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese. Da poco diventato papà della piccola Luna Marì, per Antonino questa sarebbe la prima esperienza televisiva, visto che nella vita fa tutt’altro. E con chi farebbe coppia il giovane compagno di Belen Rodriguez? Con un membro del clan…Gustavo, il padre di Belen. Non è la prima volta che il nome del padre dei tre Rodriguez viene fatto quando si parla di un reality. Si era detto potesse fare il GF VIP ma anche l’Isola dei famosi. A quanto pare però avrebbe detto si a Pekin Express. Ma saranno davvero Antonino e Gustavo una delle coppie di Pekin Express?

Pekin Express News: Antonino e Gustavo insieme in viaggio?

“Antonino ha conquistato tutti.” – si legge sul settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini. – “da Santiago a Gustavo, il papà di Belen (si dice che a ottobre possano partire insieme per Pekin Express trasmesso da Sky), ma soprattutto ha conquistato lei”.

Tvblog rivela anche alcune indiscrezioni relative al percorso che dovrebbero fare i concorrenti. Ovviamente non si andrà in Asia: troppi rischi per i concorrenti in gara. E allora sarebbe stato scelto un percorso che ha più il sapore occidentale che asiatico a dire il vero, con l’incognita deserto. Si dovrebbe viaggiare in Israele, Giordania e Dubai.