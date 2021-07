Orietta Berti a The Voice Senior prende il posto di un altro coach

In tanti attendono la seconda edizione di The Voice Senior e con l’arrivo di Orietta Berti tra i coach sale ancora di più l’entusiasmo. Se Orietta Berti entra nel cast del talent di Antonella Clerici quale tra i giudici e coach deve uscire? La cantante sostituirà i Carrisi, Al Bano e sua figlia Jasmine. Per il resto è confermata la squadra vincente della prima edizione, restano quindi Clementino, Loredana Bertè e Gigi D’Alessio. Ovviamente alla conduzione Antonella Clerici che partirà con la prima puntata il 19 novembre 2021. A lanciare l’indiscrezione su Orietta Berti a The Voice Senior è TvBlog ed è ancora una volta rinascita artistica per lei che non aveva bisogno di complimenti per la sua voce ma che non arresta il suo nuovo successo.

ORIETTA BERTI E LA SUA SECONDA GIOVINEZZA, ATTESISSIMA ANCHE A THE VOICE SENIOR

Il primo ad accorgersi che Orietta Berti è ancora e sempre una vera artista è stato Fabio Fazio ma è dal festival di Sanremo 2021 con Amadeus che la Berti vive altri traguardi. Dall’amicizia con Fedez il tormentone Mille condiviso anche con Achille Lauro e adesso sarà accanto ai colleghi Bertè, D’Alessio, Clementino per una nuova avventura.

Il nuovo cast dei coach di The Voice Senior piace a tutti, la sostituzione dei Carrisi non pesa molto perché Al Bano e sua figlia Jasmine hanno dato meno rispetto agli altri coach. Clementino è stata la vera rivelazione, Loredana Bertè è sempre una garanzia, Gigi D’Alessio è il maestro. Con Orietta Berti il cerchio sembra davvero completo.

Era in lizza anche per la prossima edizione di Tale e Quale Show, avrebbe dovuto sostituire Vincenzo Salemme, invece ha scelto Antonella Clerici e le sei puntate in prima time su Rai 1. Non vediamo l’ora inizia mentre tutti ovviamente sono già al lavoro per i nuovo cantanti senior.