Carlotta risveglia i dormienti spiriti di Alessandro: come finirà con Jessica?

E chi l’avrebbe mai detto che oltre a pensare al cibo e alla palestra alla fine Alessandro nel villaggio in Sardegna avrebbe notato anche le single! Alla fine è successo e forse adesso anche la bella Jessica trema. Le versioni dei due ragazzi protagonisti di Temptation Island 2021 sono molto diverse: Alessandro accusa la sua fidanzata di averlo fatto diventare un uomo moscio, che non ha voglia di fare nulla. Jessica invece racconta alle sue amiche che per i primi anni Alessandro era tutta un’altra persona e che adesso invece, essendo così diverso, non le provoca nessuna reazione, ha difficoltà anche nel baciarlo…Se in un primo momento Alessandro è andato per la sua strada, anche vedendo le immagini di Jessica molto vicina al tentatore Davide Basolo, negli ultimi giorni si è avvicinato in modo più che pericolo alla tentatrice Carlotta che in qualche modo ha risvegliato i dormienti spiriti di Alessandro. Finalmente anche Jessica ha rivisto il ragazzo che era un tempo e forse si è ingelosita per la prima volta. Questo però non le ha impedito di tornare a flirtare con Davide. Ma prova davvero qualcosa per il tentatore o sta solo cercando di provocare la gelosia del suo fidanzato?

Alessandro pronto a sposare Jessica prima di Temptation e adesso, come finirà?

Alessandro ha spiegato ai suoi compagni di viaggio che crede di aver fatto davvero di tutto per Jessica che però non se ne rende conto essendo molto viziata e abituata ad avere sempre tutto quello che desidera. Le ha persino comprato un anello, chiedendole di diventare sua moglie, anello che lei non porta perchè dice che è grande…Alessandro ha cercato di restare al suo fianco nell’ultimo anno e mezzo perchè la ama e non vuole gettare via 7 anni di relazione. Ma è chiaro che tra di loro le cose non stiano affatto funzionando. E così quando ha capito di poter avere altro, e si è avvicinato a una Carlotta che sembra essere interessata a lui, Alessandro ha ritrovato lo smalto di un tempo…

Certo il 34enne è ancora molto innamorato della sua fidanzata, tanto da esplodere nel vedere le immagini di lei al fianco del tentatore Davide. Come andrà a finire tra di loro: continueranno a stuzzicarsi per poi tornare indietro e uscire insieme da Temptation Island 2021, oppure decideranno di iniziare un nuovo capitolo della loro vita ma da saperati?