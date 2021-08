Ad Amici 21 rivoluzione prof: chi entra e chi esce

Sono già in corso i casting per la prossima edizione di Amici che, stando alle anticipazioni date da Davide Maggio, dovrebbe prendere il via a settembre. E si lavora anche al “corpo docente”. Non ci sono ancora notizie ufficiali ma le indiscrezioni corrono. Lorella Cuccarini era stata la prima, qualche giorno fa, a confermare la sua partecipazione ad Amici 21, ringraziando Maria de Filippi per la nuova occasione data. E sembrava essere confermata anche la presenza di Arisa, che pareva aver rinunciato a un contratto molto importante, anche dal punto di vista economico, pur di tornare alla corte di Maria. Secondo quanto si legge invece oggi su Dagospia, Arisa alla fine non sarà tra i professori di Amici 21. Una notizia dell’ultima ora che nessuno ha però confermato o smentito.

Lorella Cuccarini per il prossimo anno, dovrebbe cambiare in qualche modo veste, passando al canto. Prende quindi il posto di Arisa?

Amici 21 ultime news e anticipazioni: chi ci sarà e chi non ci sarà?

Arisa è stata sicuramente una protagonista dell’ultima edizione di Amici ma stando a quanto riferisce Dagospia, il motivo del suo arrivederci al talent di Canale 5 sarebbe legato al contratto. Non si sarebbe infatti trovato un accordo per chiudere dal punto di vista economico. Notizie che al momento, sono indiscrezioni. Dal mondo di Maria de Filippi non sono arrivate conferme e neppure Arisa ha detto la sua in merito.

Altro dubbio riguarda la partecipazione di Raimondo Todaro ad Amici 21. Il suo addio a Ballando con le stelle ha fatto pensare proprio a tutti, che si aprissero le porte di Amici. Ma neppure in questo caso c’è stata conferma. Raimondo Todaro prenderebbe forse il posto di Lorella Cuccarini che, come detto in precedenza, resta ad Amici ma provando il canto, nella prossima edizione.

Non ci resta che aspettare qualche dettaglio in più, magari dai diretti interessati che via social potrebbero confermare o smentire le notizie.