Raz Degan: “Al Gf VIP neppure per 1 milione di euro”

Dove sta la verità possono saperlo solo le persone che hanno partecipato a questa trattativa, sempre che ci sia stata. E se le parole di Raz Degan dovranno essere smentite, servirà per dimostrarlo un video, una bozza di contratto, una qualsiasi cosa. Perchè altrimenti sarà sempre la sua parola contro quella di Davide Maggio che ha lanciato la notizia della mancata partecipazione dell’attore al Grande Fratello VIP 6 per questioni economiche. Raz Degan ha smentito anche questa notizia. Davide Maggio aveva fatto sapere che l’ex vincitore dell’Isola dei famosi, era in trattativa con la produzione del reality per entrare nella casa del Grande Fratello VIP. Secondo quanto riferito da Davide Maggio alla fine la trattativa non sarebbe stata conclusa per motivi economici. Pare che Degan avesse chiesto almeno 500 mila euro per partecipare al Grande Fratello e per stare nella casa solo 30 giorni. Cifra che Mediaset non avrebbe deciso di sborsare per un solo concorrente. La notizia però viene smentita da Raz Degan che torna a dire la sua dai social.

Raz Degan ha detto no al GF VIP 6 per soldi?

Raz Degan ha commentato quindi questa notizia dal suo profilo instagram scrivendo: “Il virus delle fake news continua a mutare: é arrivata la variante DELTA-MAGGIO…. sempre più insidiosa. 500k?? Neanche per un milione!.. hahahahaha…

La dignità non è in vendita e la spazzatura si dimostra un problema quotidiano… il giorno dopo c’è sempre una busta da buttare.…. ora basta, vado a pescare .”

Davide Maggio intanto da Twitter rilancia: “500k e confermo. Trattativa durata una settimana e portata avanti direttamente (senza agente) con le risorse artistiche mentre era a Formentera.“

Come detto in precedenza, a meno che queste “risorse” artistiche non confermino con delle prove concrete, qualora ne abbiano interesse e voglia, resterà la parola del giornalista contro quella dell’attore. E forse il caso si può anche chiudere così.