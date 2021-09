Ballando con le stelle, chi è la nuova maestra Giada Lini

Mancano poche settimane alla partenza di Ballando con le stelle. Il programma di Milly Carlucci andrà in onda su Rai 1 ad ottobre ma già si parla di conferme e novità. Proprio sulle novità vogliamo concentrarci. Ci saranno dei nuovi maestri per le stelle. Alcuni ex insegnanti quest’anno saranno assenti e dovranno essere sostituiti. Raimondo Todaro, per esempio, sarà uno dei ballerini che mancherà di più al grande pubblico televisivo. Le maestre Veera Kinnunen e Ornella Boccafoschi non ci saranno perché sono entrambe incinte. Tra i danzatori nuovi, pronti a sostituire le vecchie guardie, ci sarà Giada Lini. Chi è la nuova maestra di Ballando con le stelle?

Chi è Giada Lini, la nuova maestra che sarà a Ballando con le stelle da ottobre

Per Giada Lini sarà la prima volta a Ballando con le stelle ma non la prima volta in televisione. La ballerina professionista, infatti, è un volto noto di Amici di Maria De Filippi. Chi segue con affetto il talent show di Canale 5 probabilmente riconoscerà immediatamente la nuova maestra del programma di Milly Carlucci. E’ stata campionessa italiana e finalista ai campionati del mondo. Nel 2014, invece, Giada è entrata a far parte del corpo di ballo di Amici. La ballerina era tra i professionisti e aiutava i giovani talenti nelle coreografie. Ma non mancano nemmeno esperienze in compagnie straniere con dei tour internazionali in giro per il mondo. Insomma, la Lini è davvero una danzatrice professionista a tutti gli effetti e saprà come aiutare il suo partner a Ballando con le stelle per portarlo fino in fondo, il più possibile.

Giada Lini da Amici di Maria De Filippi a Ballando con le Stelle: non sarà la sola

E se è vero che Giada Lini passerà da Amici a Ballando, bisogna pure dire che non sarà l’unica ballerina ad effettuare questo passaggio. Dallo stesso talent show di Maria De Filippi alla corte di Milly Carlucci arriverà pure Nicole Randelli. Continuate a seguirci per leggere delle nuove news su Ballando con le stelle.