A Ballando con le stelle 2021 fuori Veera Kinnunen dentro Alessandra Tripoli

Si scaldano i motori in vista della prossima edizione di Ballando con le stelle e in attesa del cast ufficiale del programma, possiamo iniziare a parlare di quello che vedremo in pista, almeno per quello che riguarda i maestri. Sappiamo ormai molto bene che Raimondo Todaro non farà parte della squadra di Ballando con le stelle 2021, lo storico insegnante del programma di Milly Carlucci ha lasciato il programma in cerca di stimoli diversi e nuove avventure. Non sappiamo ancora chi prenderà il suo posto. Possiamo anche dirvi che ci sarà una vera e propria staffetta tra due amatissime insegnanti: fuori Veera Kinnunen e dentro Alessandra Tripoli.

Ballando con le stelle 2021: Veera Kinnunen non ci sarà

L’addio, probabilmente momentaneo di Veera al programma di Rai 1 è legato a motivi ben diversi da quelli che hanno spinto Todaro ad andare via. L’insegnante di Ballando con le stelle infatti, ha annunciato pochi giorni fa di essere incinta. Una bellissima notizia per Veera che dopo una lunghissima relazione con Stefano Oradei ha da circa un anno un nuovo compagno, padre del suo bambino. La maestra quindi si prende un anno di riposo in attesa di diventare mamma e noi le facciamo i nostri migliori auguri!

Ballando con le stelle 2021: il ritorno di Alessandra Tripoli

L’avevamo lasciata nel 2019 bellissima e sul secondo posto del gradino del podio in compagnia di Ettora Bassi. Poi anche per Alessandra è arrivato il momento della pausa! E anche per lei un dolce motivo. Non l’abbiamo infatti vista nell’ultima edizione di Ballando perchè Alessandra è diventata da poco mamma. Anche lei quindi si è presa qualche mese di riposo ma adesso è pronta a scendere di nuovo sulla pista di Vallando con le stelle. E immaginiamo che tornerà in gara più agguerrita che mai, pronta a dire la sua nella nuova edizione del programma.